Východné krídlo EÚ koronavírus zasiahol menej, ekonomika i tak padne

Brusel 24. júna (TASR) - Východné krídlo Európskej únie (EÚ) zasiahla pandémia nového koronavírusu menej ako západné. Napriek tomu sa ukazuje, že ekonomikám na východe uštedrila tvrdší zásah ako na západe.



Včas zavedené sociálne dištančné opatrenia a rýchle uzamknutia pomohli na východe EÚ minimalizovať straty na životoch v čase, keď v Španielsku a Spojenom kráľovstve stúpali. Najmenším počtom obetí pandémie v prepočte na jedného obyvateľa sa pýši Slovensko, ktoré zatvorilo svoje školy, obchody a hranice skôr, ako sa ostatné štáty uzavreli pred Talianskom.



Slovensko má síce najmenší počet úmrtí na obyvateľa v EÚ spôsobených ochorením COVID-19, je však na nesprávnom konci ekonomických rebríčkov. Lacná pracovná sila a členstvo v eurozóne zmenili krajinu na centrum automobilovej výroby. To sa však stalo jej nevýhodou, pretože blokády spojené s pandémiou oslabili globálny dopyt po automobiloch a narušili cezhraničné dodávateľské reťazce.



Pokiaľ ide o pokles zamestnanosti a hrubého domáceho produktu (HDP), Slovensko na tom nie je o nič lepšie ako krajiny, ktoré koronavírus najviac zasiahol. Aj ekonomike Slovinska a Českej republiky uštedrilo ochorenie COVID-19 väčšiu ranu ako nemeckej.



Východná Európa ako celok čelí najhoršej recesii od pádu komunizmu. A to aj napriek skutočnosti, že v ostatných mesiacoch sa tomuto regiónu podarilo posunúť svoj ekonomický model od nízkonákladového vývozu k domácemu dopytu. Údaje o HDP za 1. štvrťrok však 2020 ukazujú, že spotrebitelia, ktorí sa tešili rekordnému rastu miezd, držali svoje výdavky na uzde. A je nepravdepodobné, že sa toto rekordné tempo zvyšovania ich platov vráti.



Motorom ekonomík na východe sa tak opäť stáva vývoz. Vzhľadom na to, že ich najväčším exportným trhom je eurozóna, ktorá sa tiež prepadla do hlbokej recesie, musí východná Európa čakať najskôr na zotavenie ekonomík za svojimi hranicami.



Svetlým bodom je zamestnanosť. Región vstúpil do tejto krízy s rekordne nízkou mierou nezamestnanosti a akútnym nedostatkom pracovníkov v krajinách, ako je Česká republika. Neočakáva sa teda, že nezamestnanosť dosiahne rovnaké výšky ako v západnej Európe.



Ďalším plusom pre domácich pracovníkov je hromadný odchod migrantov v súvislosti s pandémiou. V Poľsku došlo k bezprecedentnému exodu Ukrajincov, ktorí sa sotva môžu vrátiť dosť rýchlo na to, aby obsadili voľné pozície.



Východná Európa však môže byť regiónom extrémov. Najhoršie postihnutou ekonomikou v tejto časti bude tento rok Chorvátsko, tvrdí Európska komisia, ktorá Záhrebu predpovedá obrovský pokles spôsobený nedostatkom turistov. Chorvátsko je totiž v rámci EÚ najzávislejšie od príjmov z cestovného ruchu a dúfa, že časť letnej sezóny sa ešte dá zachrániť.



Podľa Komisie bude teraz Poľsko najväčšou "hviezdou" celej EÚ. očakávaný pokles jeho HDP o 4,3 % bude najmenší v celom bloku. Najväčšia postkomunistická ekonomika v EÚ bola aj počas finančnej krízy v roku 2008 jedinou krajinou Únie, ktorá si udržala rast. Tentoraz bude mať k dispozícii aj vankúš v podobe európskeho fondu obnovy, ktorý doplní veľkorysé vládne stimuly.



"Poľská ekonomika sa tento rok nevyhne poklesu HDP, ale myslíme si, že bude menej závažný ako kdekoľvek inde v Európe," uviedol v správe pre klientov analytik Capital Economics Liam Peach. "Do konca roku 2022 očakávame, že poľská ekonomika bude o 5 % väčšia ako pred vírusom, zatiaľ čo produkcia v eurozóne bude pravdepodobne o 2 % menšia," dodal.