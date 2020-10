Východnej Ázii hrozí v dôsledku pandémie výrazný nárast chudoby

Washington 3. októbra (TASR) - Počet ľudí žijúcich v chudobe v rozvojových krajinách východnej Ázie a Tichomoria by sa mohol prvýkrát za 20 rokov zvýšiť. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá vymazala väčšinu z tohtoročného ekonomického rastu. Uviedla to vo svojej správe Svetová banka (SB).



Banka definovala hranicu chudoby ako príjem 5,50 USD (4,68 eura) denne. Podľa jej údajov až 38 miliónov ľudí môže tento rok klesnúť pod túto úroveň príjmu vrátane 33 miliónov, ktorí by unikli chudobe nebyť ekonomického šoku spôsobeného ochorením COVID-19.



Predpoveď SB sa týka regiónu, ktorý zahŕňa Čínu, krajiny juhovýchodnej Ázie a tichomorské ostrovy, ako sú Fidži a Samoa. Správa nezahŕňa Indiu a ďalšie krajiny južnej Ázie.



Dokument SB je tak ďalším zo série analýz, ktoré ukazujú, ako pandémia neúmerne poškodzuje chudobných. V júli Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedala, že 8,8 % svetovej populácie bude tento rok žiť v extrémnej chudobe, čo je nárast z 8,2 % v roku 2019. Extrémna chudoba je definovaná ako príjem pod 1,90 USD denne.



"Jazvy", ktoré zanechá tzv. koronakríza, môžu trvať mnoho rokov, upozornila Svetová banka.



"Choroba, potravinová neistota, strata zamestnania a zatvorenie škôl môžu viesť k stratám v oblasti zdravia a vzdelania, ktoré môžu pretrvať po celý život," píše sa v správe. Upozorňuje pritom, že pandémia zhorší chudobným prístup k nemocniciam, školám, pracovným miestam a financiám.



Podľa banky by však rozsiahlejšie zavádzanie nových technológií v dôsledku pandémie mohlo pomôcť chudobným ľuďom zlepšiť prístup k novým príležitostiam a verejným službám. "Ale na to, aby tieto výhody mohli vzniknúť, musia byť nové technológie všeobecne dostupné," zdôraznila banka.



SB zároveň predpovedá celému regiónu východnej Ázie a Tichomoria tento rok hospodársky rast iba o 0,9 %. To bude jeho najslabšie tempo od roku 1967.



Ochorenie COVID-19 spôsobilo trojnásobný šok rozvojovému regiónu východnej Ázie a Tichomoria (EAP). Prvý predstavuje samotná pandémia, druhý ekonomické dôsledky opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu a nakoniec prídu ako "ozvena" dôsledky globálnej recesie.



SB odhaduje, že čínska ekonomika, druhá najväčšia na svete, tento rok vzrastie o 2 %. Bude tak jednou z mála v regióne, ktoré dosiahnu rast, a pomerne slušný.



V nasledujúcom roku 2021 banka predpovedá celému regiónu EAP zrýchlenie hospodárskeho rastu na 7,4 %, pričom Čína zaznamená najväčšiu expanziu o 7,9 %.



"Vyhliadky tohto regiónu budú jasnejšie v roku 2021," uviedla Svetová banka. Dodala zároveň, že jeho výkon zostane v ďalších dvoch rokoch hlboko pod "predpandemickými" prognózami.