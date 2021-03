Východoslovenská energetika opäť otvorila svoje zákaznícke centrá

Košice 11. marca (TASR) – Východoslovenská energetika (VSE) v uplynulých dňoch opäť otvorila svoje zákaznícke centrá, fungujú v obmedzenom režime. TASR o tom za VSE Holding informovala Katarína Šulíková.



Zákaznícke centrá sú otvorené od 8.00 do 12.00 h každý deň od pondelka do piatka. Pre on-line rezervácie sú k dispozícii do 16.00 h. Zákaznícke centrá v Bardejove a Trebišove sú otvorené iba pre on-line rezervácie.



VSE podľa vlastných slov prijala potrebné opatrenia, aby ochránila zákazníkov i zamestnancov pred možným šírením ochorenia COVID-19. Vstup do zákazníckych centier je možný s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a zákazník dáva k nahliadnutiu negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako sedem dní. Obmedzený je aj maximálny počet osôb v ich priestoroch.



„VSE zákazníkom v záujme ochrany a pohodlia odporúča naďalej využívať on-line služby, predovšetkým on-line chat na web stránke vse.sk a e-mailovú komunikáciu na adrese info@vse.sk,“ uvádza s tým, že zákazníci si aj takto vedia vybaviť všetky svoje požiadavky spojené s úhradou faktúry, prepisom elektriny a podobne.