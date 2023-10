Východoslovenská vodárenská spoločnosť znížila ceny vodného a stočného

Košice 5. októbra (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) od 3. októbra znížila pre zákazníkov ceny vodného a stočného. O nových cenách rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Priemernej trojčlennej rodine by mala podľa úradu klesnúť ročná úhrada za vodohospodárske služby celkom o 19,84 eura s DPH.



Ako informovala VVS, za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia po novom platiť 1,8777 eura s DPH za kubický meter (m3). Dosiaľ to bolo 1,9577 eura.



Nová cena stočného, teda odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, je 1,5205 eura za m3, pred tým to bolo 1,6351 eura.



Znížená je aj cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti. Pôvodná cena 1,0768 eura za m3 klesla na 1,0327 eura.



Zmena prichádza po tom, ako začiatkom tohto roka ceny VVS za vodné a stočné vzhľadom na rastúce ceny energií a zvýšené prevádzkové náklady stúpli.



Prezident Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku a predseda Dozornej rady VVS Stanislav Hreha pri poslednom zvyšovaní cien uviedol, že pripravená nová vyhláška mala zabezpečiť aj to, aby boli vodárenské spoločnosti na rovnakej úrovni ako dodávatelia elektriny či plynu. "To znamená, že ak budú ceny energií potrebných pre chod vodárenských spoločností stúpať, zvýši sa aj cena vodného a stočného. Naopak, ak budú klesať, naše ceny pôjdu dole," skonštatoval.