Východoslovenskí energetici sú v štrajkovej pohotovosti

Bratislava 10. februára (TASR) - Energetici na východnom Slovensku sú v štrajkovej pohotovosti. Zástupcovia zamestnancov spoločností Východoslovenská energetika (VSE) Holding, Východoslovenská distribučná (VSD) a VSE sa ani po ôsmich kolách vyjednávania o kolektívnej zmluve na roky 2025 - 2027 so zamestnávateľom nedohodli. Základná organizácia Energeticko-chemického odborového zväzu (ECHOZ) pri VSE preto vyhlásila štrajkovú pohotovosť, hrozia aj ostrým štrajkom. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.



"Základná organizácia Energeticko-chemického odborového zväzu pri VSE preto 7. februára 2025 vyhlásila štrajkovú pohotovosť v spoločnostiach VSE Holding, VSD a VSE. Ak zamestnávateľ neprehodnotí svoj postoj, situácia môže eskalovať až do ostrého štrajku," uviedla KOZ. Sporné podľa odborárov ostali kľúčové otázky týkajúce sa zvýšenia základných miezd, rizikových príplatkov, lepších podmienok v doplnkovom dôchodkovom sporení i ďalších benefitov.



Pripomenuli, že odvetvie chémie a energetiky bojuje s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov so špecializovanými zručnosťami. Podľa odborárov je preto požiadavka odborovej organizácie na 7,2-percentnú valorizáciu miezd zamestnancov od 1. apríla 2025 primeraná a adekvátna.



"Kolektívne vyjednávanie sa naťahuje, o čom svedčí už osem kôl rokovaní. Je jasné, že prišiel čas, aby odbory siahli po ďalších legitímnych nástrojoch na ochranu zamestnancov. Odborári nášho členského odborového zväzu ECHOZ denno-denne bránia záujmy svojich členov a zamestnancov spoločnosti. Vo svojom boji za uspokojujúce a kvalitné pracovné podmienky sa dostali do situácie, keď už uvažujú o krajnom riešení, ktorým štrajk bezpochyby je," doplnila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá vyjadrila plnú podporu odborárom VSE.



Odborová organizácia je podľa KOZ však aj naďalej otvorená rokovaniam s vedením zamestnávateľa o uzatvorení podnikovej kolektívnej zmluvy.