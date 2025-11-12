< sekcia Ekonomika
Východoslovenskí vodári a vodárenský ombudsmana podpísali memorandum
Memorandum upravuje rámec spolupráce medzi Kanceláriou vodárenského ombudsmana a VVS najmä pri komunikácii s obcami a poskytovaní odborného poradenstva.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a Kancelária vodárenského ombudsmana tento týždeň uzavreli memorandum o spolupráci pri projekte odkupu obecnej vodárenskej infraštruktúry a zavedenia obecného vodárenského štandardu. TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková s tým, že projekt reaguje na dlhodobú požiadavku samospráv, aby sa nastavil jednotný štandard v správe vody na východnom Slovensku.
Memorandum upravuje rámec spolupráce medzi Kanceláriou vodárenského ombudsmana a VVS najmä pri komunikácii s obcami a poskytovaní odborného poradenstva. Vodárne v ňom zároveň deklarujú zámer financovať uvedený projekt prostredníctvom takzvaných zelených dlhopisov. Spoločný projekt počíta s tým, že tam, kde sa na tom obce dohodnú, VVS môže odkúpiť ich vodárenskú infraštruktúru.
Kancelária vodárenského ombudsmana, ktorej vytvorenie schválilo predstavenstvo a dozorná rada VVS, funguje od mája 2024, pričom rieši podnety od občanov i samospráv. Podľa jej riaditeľa Miroslava Kráľa je projekt konkrétnou odpoveďou na situáciu, v ktorej sa dlhodobo nachádzajú mnohé obce. „Majú na pleciach majetok, za ktorý nesú plnú zodpovednosť, ale, žiaľ, nemajú dostatok peňazí ani personálnych kapacít na jeho obnovu. Štandard má jasne určiť, čo má mať obec v oblasti vody zabezpečené a za akých podmienok,“ uviedol.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch vníma projekt ako spôsob dať obciam aj ľuďom väčšiu istotu do budúcnosti. „Ak sa s obcou dohodneme na odkúpení jej vodárenskej infraštruktúry, vieme plánovať jej obnovu formou investícií, čo v súčasnosti nie je možné zo strany VVS,“ dodal.
