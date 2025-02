Východu Nemecka hrozí prudký úbytok obyvateľov v produktívnom veku

Norimberg 19. februára (TASR) - Zo 16 spolkových krajín Nemecka sa podľa štúdie do roku 2040 zvýši počet obyvateľov v produktívnom veku len v Hamburgu a Berlíne, pričom najväčší pokles sa očakáva vo východnej časti krajiny. Podľa štúdie, ktorú v stredu zverejnil norimberský Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB), sa vplyv demografických zmien na trhu práce najviac prejaví vo východných spolkových krajinách a juhozápadnom Sársku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



IAB očakáva, že počet obyvateľov v produktívnom veku do roku 2040 najviac klesne vo východonemeckej spolkovej krajine Durínsko, a to o 15,8 %. V celom Nemecku by sa mal počet ekonomicky aktívnych osôb znížiť zo 47,1 milióna v roku 2023 na 46 miliónov do roku 2040. Zatiaľ čo najviac pracovných miest vznikne do roku 2040 v Berlíne, Hamburgu a Hesensku, vo východných územných spolkových krajinách Nemecka s výnimkou Berlína vznikne len málo pracovných miest alebo žiadne, uviedol výskumník IAB Enzo Weber.



Najviac pracovných miest zanikne v dôsledku štrukturálnych zmien a úbytku pracovnej sily, dodal. Vzhľadom na starnutie obyvateľstva sa na druhej strane očakáva, že do roku 2040 vznikne v zdravotníctve a sociálnych službách v celej krajine približne 600.000 nových pracovných miest. Naopak, menej pracovníkov bude potrebných v priemysle, verejnej správe, veľkoobchode a maloobchode a stavebníctve.



Ak si chce Nemecko udržať svoju hospodársku silu, musí venovať väčšiu pozornosť upadajúcim regiónom, zdôraznil Weber. Potenciál vidí v starších ľuďoch a ženách, ktorí by mohli pracovať dlhšie alebo viac hodín. Pomôcť by mohli aj technologické riešenia, ako je práca z domu. To by umožnilo ľuďom v regiónoch s malým počtom pracovných príležitostí uplatniť sa v oblastiach, ktoré potrebujú pracovníkov, bez toho, aby sa museli presťahovať.



Weber zdôraznil, že prisťahovalectvo zahraničných pracovníkov je nevyhnutné. V Nemecku podľa neho často pracujú pod svojím potenciálom. Preto je potrebné zlepšiť uznávanie kvalifikácií, ponúknuť väčšiu jazykovú podporu a ďalšie odborné vzdelávanie.