Výcvik etiópskych pilotov na lietadlá Boeing 737 MAX nebol dostatočný

Addis Abeba 9. marca (TASR) - Výcvik, ktorý výrobca lietadiel Boeing 737 MAX poskytoval ich budúcim pilotom, bol nedostatočný. Uvádza sa to v správe etiópskeho ministerstva dopravy k vyšetrovaniu havárie tohto typu lietadla, ktorá sa odohrala 10. marca 2019. Zahynulo pri nej všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch občanov SR. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



V zverejnenej správe sa poukazuje na rozdiel v odbornej príprave na pilotovanie lietadiel typu B737NG (novej generácie) a B737 MAX poskytovanej ich výrobcom.



Lietadlo Boeing 737 MAX spoločnosti Ethiopian Airlines smerovalo 10. marca 2019 z etiópskej metropoly do Nairobi v Keni. Pilot krátko po štarte hlásil problémy a žiadal o povolenie na návrat, o niekoľko sekúnd neskôr však havaroval.



Toto nešťastie sa odohralo iba niekoľko mesiacov po obdobnej havárii ďalšieho lietadla rovnakého typu v Indonézii, pri ktorej zahynulo 189 ľudí. Po tragédii v Etiópii letecké spoločnosti po celom svete postupne stiahli z používania boeingy tohto typu.



Pri oboch spomínaných nehodách boli v okamihoch pred haváriou. zaznamenané nekontrolované poklesy nosovej časti lietadla. Vyšetrovatelia v súvislosti s tým vyslovili podozrenie, že nehody spôsobil systém stabilizácie lietadiel (MCAS).



V predbežnej správe etiópskych vyšetrovateľov zverejnenej vlani v apríli sa uvádzalo, že piloti lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines ihneď po objavení sa problémov postupovali podľa pokynov výrobcu a vypli MCAS. Tento krok im však nepomohol vyrovnať lietadlo. Preto v čase, sa pokúšali nájsť iné riešenie na odvrátenie nehody, aktivovali MCAS opäť.



V najnovšej správe zverejnenej etiópskymi úradmi v pondelok sa uvádza, že systém MCAS "sa stal náchylným na nežiaducu aktiváciu". Aj mnohí odborníci sa domnievajú, že MCAS môže polohu lietadla posúdiť nesprávne a znížiť uhol nábehu aj vtedy, keď sa to nevyžaduje.



V správe zverejnenej v Etiópii sa tiež uvádza, že zaškolenie pilotov na obsluhu lietadiel triedy MAX 737 poskytované spoločnosťou Boeing "nebolo podľa zistení dostatočné".



Správa v súvislosti s tým odporúča, aby výcvikové simulátory boli schopné simulovať scenáre, pri ktorých dôjde k poruche senzorov MCAS.



Nová predbežná správa bola zverejnená deň pred prvým výročím havárie v Etiópii, kam sa na utorkové spomienkové podujatia pozvali príbuzných obetí z viac ako 30 krajín.



Výbor pre dopravu amerického Kongresu minulý týždeň zverejnil správu o vyšetrovaní spoločnosti Boeing, ktoré odhalilo hrubé porušenie predpisov.



"Utajovanie, znižovanie nákladov a prehliadanie hrubých omylov viedlo k dvom fatálnym nehodám Boeingu 737 MAX, ktoré stáli život 346 ľudí," uvádza sa v správe z Kongresu.