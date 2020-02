Vydavateľstvo Mladá fronta vyhlásilo insolventnosť

Praha 13. februára (TASR) - České vydavateľstvo Mladá fronta vyhlásilo platobnú neschopnosť. Súčasný akcionár už totiž nefinancuje jeho prevádzkovú stratu. Do stredy (12.2.) pritom rokovalo so strategickým investorom, ktorým je „významná slovenská investičná skupina“, ale neúspešne.



Portál mediar.cz vo štvrtok uviedol, že vydavateľstvo Mladá fronta bolo nútené požiadať súd o ochranu pred veriteľmi a pripravuje sa na reorganizáciu.



"Spoločnosť tak urobila potom, čo sa jej nepodarilo uzavrieť dohodu so strategickým investorom a financujúca banka požiadala o jednorazovú úhradu prevádzkového kontokorentu, zablokovala bankové účty spoločnosti a existujúci akcionár zatiaľ nedokázal pokryť vznikajúcu stratu vydavateľstva," informovala vo štvrtok ráno hovorkyňa vydavateľstva Pavlína Loptová.



"Od vlaňajšieho novembra čelíme šikanóznemu insolvenčnému návrhu spoločnosti Bazcom, hoci sme jeho spornú pohľadávku uhradili, aby sme zabránili ďalším nezvratným škodám na reputácii a obchodných vzťahoch spoločnosti. To, že sa v deň spätného vzatia insolvenčného návrhu spoločností Bazcom objavil ďalší insolvenčný navrhovateľ, spoločnosť Bizpoint, proti ktorej žiadne záväzky neevidujeme, vyvoláva dôvodné pochybnosti ohľadom skutočného zámeru osôb stojacich za týmito subjektmi," vyhlásil generálny riaditeľ Mladej fronty Jan Mašek.



"Navyše náš jediný akcionár zatiaľ nedokázal dodržať záväzok, že bude financovať prevádzkovú stratu, ktorú sa nám v ostatných dvoch rokoch darilo výrazne znižovať a ktorú sme tento rok podľa finančného plánu mali prvýkrát premeniť v mierny zisk. Predstavenstvo spoločnosti žiaľ nemá v tejto chvíli zo zákona inú možnosť, než požiadať o ochranu pred veriteľmi a podať insolvenčný návrh. Dúfame, že situáciu bude možné vyriešiť reorganizáciou, ktorá umožní zachovanie pracovných miest a prevádzky spoločnosti," dodal riaditeľ vydavateľstva.



Krajský súd v Českých Budějoviciach už určil za predbežnú konkurznú správkyňu Petru Hýskovú. Jej úlohou bude najmä zabezpečiť ďalšiu prevádzku vydavateľstva a uspokojovať súvisiace pohľadávky veriteľov.



Maškov tím okrem ochrany spoločnosti hľadal na konkurznom súde aj "ďalšie spôsoby riešenia zložitej situácie": "Situáciu sme sa snažili riešiť intenzívnym rokovaním s akcionárom aj so strategickým investorom, významnou slovenskou investičnou skupinou, ktorá bola pripravená do spoločnosti vstúpiť a kapitálovo ju posilniť. Tieto rokovania prebiehali až do včerajšieho večera (12.2.), k dohode však napriek všetkému úsiliu nedošlo."



Podľa predchádzajúcich vyjadrení firmy výška jej úveru v banke presahuje 60 miliónov Kč (2,41 milióna eur). Stratu za minulý rok Mladá fronta vyčíslila na 20 až 30 miliónov Kč. Účtovnú uzávierku zverejnila naposledy za rok 2014, kedy jej tržby predstavovali 915 miliónov Kč a strata 38 miliónov Kč. Tento rok firma očakávala mierny zisk.



Mladá fronta vydáva predovšetkým ekonomický týždenník Euro a jeho odnože, a tiež zdravotnícke a motoristické časopisy. Knižná divízia potom ročne uvedie na trh okolo 200 nových titulov. Tri mesiace insolvenčného konania označuje vedenie Mladej fronty za "nesmierne poškodzujúce".



Vlastníkom vydavateľstva je František Savov, ktorý je v Česku obvinený v kauze rozsiahlych daňových podvodov a žije v Londýne. Vlani v decembri pre DV TV povedal, že do Česka by sa rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožnený spravodlivý proces. Česko sa usiluje o jeho vydanie. Savov má za to, že pohľadávky voči Mladej fronte sú súčasťou ofenzívy skupiny Czechoslovak Group rodiny Strnadových voči jeho firmám, čo Czechoslovak Group odmieta.



(1 EUR = 24,878 CZK)