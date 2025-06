Výdavkom pri zdravotných problémoch na dovolenke predídete poistením

Bratislava 26. júna (TASR) - Dovolenku môžu pokaziť zdravotné problémy, neplánované zrušenie cesty aj oneskorená alebo stratená batožina. Predísť sa tomu dá s cestovným poistením, ktoré zahŕňa viaceré položky. Rovnako je dobré myslieť aj na poistenie storna. Upozornil na to portál Superpoistenie.sk.



V prípade zdravotných komplikácií v mnohých prípadoch v zahraničí nepostačí len Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Cestujúcich totiž neochráni pred všetkými výdavkami pri ošetreniach v EÚ, slúži len na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a často nekryje doplatky za vyšetrenia, hospitalizáciu či sanitku. V niektorých krajinách, ako napríklad vo Francúzsku a v Španielsku, si musia pacienti doplácať časť nákladov aj v štátnych ambulanciách a nemocniciach priamo na mieste. V Rakúsku a Nemecku posielajú cudzincov často aj do súkromných zariadení, ktoré EPZP neakceptujú. Rovnako to platí aj pri urgentnej potrebe repatriácie, teda prevoze späť na Slovensko.



Komerčné cestovné poistenie kryje podľa portálu aj náklady, ktoré EPZP nezahŕňa, a to hospitalizáciu, prevoz naspäť domov, lieky alebo neodkladnú operáciu. Ušetriť tak môže ľuďom stovky eur, pričom cena za týždenné poistenie liečebných nákladov sa začína od päť eur, kompletný balík pre jednu osobu je od 11 eur. Ak sa na dovolenke chystajú ľudia skúsiť aj rizikové športy, tak by sa mali uistiť, či im poistenie kryje rekreačné a adrenalínové športy, ako sú rafting, potápanie, prípadne ferraty s vyššou náročnosťou.



Ďalšou komplikáciou môže byť neplánované zrušenie cesty ešte pred odletom, a to z dôvodu choroby člena rodiny, zranenia, úmrtia blízkeho, živelnej udalosti v mieste bydliska alebo nečakanej výpovede z práce. Investovať sa preto podľa portálu oplatí do poistenia storna, ktoré môže ochrániť investície do leteniek, ubytovania či služieb. Storno poistenie sa nevzťahuje len na organizované zájazdy cez cestovné agentúry, ale aj na individuálne rezervácie na letenky a ubytovanie.



Storno je možné uzatvoriť ihneď po zakúpení zájazdu, letenky či ubytovania, no aj neskôr, a to 15 až 20 dní pred samotnou cestou. Poisťovne však majú rôzne lehoty, po ktorých už nebude možné si toto storno zakúpiť. Rovnako nie každá poistka zahŕňa všetky poistné krytia, ako napríklad storno z dôvodu dopravnej nehody vozidla počas cesty na letisko, zrušeného letu leteckou spoločnosťou alebo neudelených víz.



Znepríjemniť dovolenku môže aj oneskorená alebo stratená batožina. Cestujúci sa tak zvyčajne ocitnú bez oblečenia, hygienických potrieb alebo liekov, preto je dôležité myslieť aj na tento typ poistenia. Poisťovne im totiž môžu preplatiť nevyhnutné výdavky na dokúpenie základných vecí, zvyčajne od 100 do 300 eur, v závislosti od typu poistenia.



„Pri oneskorenej batožine majú klienti nárok na kompenzáciu výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných hygienických potrieb a vecí osobnej potreby v závislosti od dĺžky meškania batožiny, minimálne je to šesť hodín. V prípade takýchto problémov odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne už na letisku a uchovať všetky doklady o nákupoch náhradných vecí,“ odporúča Vladimír Cvik z portálu Superpoistenie.sk.