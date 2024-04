Výdavkové limity sa majú po novom vzťahovať na čisté verejné výdavky

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie existujúceho inštitútu limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov, je cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ministerstvo financií (MF) SR návrh vo štvrtok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Konsolidácia verejných financií sa bude podľa nových pravidiel odvíjať od plnenia referenčných hraníc verejného dlhu 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficitu verejných financií 3 % HDP. Trajektóriu čistých výdavkov stanoví Európska komisia (EK) v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov. Čisté výdavky definuje európske nariadenie ako výdavky verejnej správy bez úrokových výdavkov, diskrečných príjmových opatrení, výdavkov na programy EÚ plne kryté príjmami z eurofondov, vnútroštátnych výdavkov na spolufinancovanie týchto programov, cyklických prvkov nezamestnanosti, ako aj výdavkov na dávky a jednorazové a iné dočasné opatrenia.



"Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu," zdôraznilo v návrhu MF SR.



Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií budú môcť v priebehu roka upraviť výdavkové limity jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, a to pri rešpektovaní celkového limitu verejných výdavkov. Celkový limit bude možné prekročiť len za stanovených podmienok, ak bude aktivovaná všeobecná alebo národná úniková doložka.



V súlade s novými fiškálnymi pravidlami má do pôsobnosti ministerstva financií patriť vypracovanie národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu, súčasťou ktorého má byť trajektória čistých výdavkov, ako aj súbor reforiem a investícií s využitím základných scenárov nezmenených politík. Tento plán bude schvaľovať vláda, ktorá ho následne predloží Národnej rade (NR) SR. Rozpočet verejnej správy sa má realizovať a zostavovať v súlade s týmto plánom, vysvetlil predkladateľ.



Ministerstvo financií má po novom vypracovávať ročnú správu o pokroku, ktorá bude hodnotiť plnenie národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu, vrátane plnenia limitu verejných výdavkov. Rezort v novele navrhuje tiež upraviť pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo vzťahu k vypracovaniu hodnotenia správy o pokroku a analýzy faktorov ovplyvňujúcich prípadnú odchýlku od trajektórie čistých výdavkov.



"S cieľom zabezpečiť dodržanie limitu verejných výdavkov sa navrhuje zmena lehoty použitia prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných formou bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. Bežné a kapitálové výdavky štátneho rozpočtu budú mať, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, rovnakú lehotu použitia, a to do konca rozpočtového roka, na ktorý boli rozpočtované," priblížil predkladateľ.



V súvislosti s potrebou zostavovať a realizovať rozpočet verejnej správy v súlade s výdavkovým limitom budú mať všetky subjekty, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa vzťahuje tento limit, povinnosť zostavovať a upravovať rozpočet v informačnom systéme MF SR.



Návrh novely reaguje aj na skúsenosti a potreby z aplikačnej praxe. Znížiť sa má napríklad počet rezerv v štátnom rozpočte. Po novom majú byť iba tri, a to rezerva vlády, rezerva predsedu vlády a rezerva na riešenie negatívnych vplyvov vývoja rozpočtového hospodárenia. Právna norma upravuje, kde sa rozpočtujú jednotlivé rezervy, kto bude rozhodovať o ich použití a akým spôsobom bude zabezpečená transparentnosť pri tvorbe a použití rezerv.



Predkladateľ navrhuje účinnosť novely od 1. augusta tohto roka, aby sa nové pravidlá mohli využiť pri zostavení najbližšieho rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027.