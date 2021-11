Výdavky aj príjmy domácností v USA vzrástli viac, ako sa čakalo

Washington 24. novembra (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA aj príjmy domácností v októbri vzrástli viac, ako odhadovali ekonómovia. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov osobný príjem v USA sa v októbri zvýšil o 0,5 % oproti septembru, keď medzimesačne klesol o 1 %. Ekonómovia pritom očakávali nárast osobných príjmov o 0,2 %.



Štatistiky ukázali tiež, že výdavky domácností, ktoré predstavujú viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity USA, sa v októbri zvýšil o 1,3 %, čo bol väčší nárast ako o 0,6 % v septembri. Aj v tomto prípade ekonómovia počítali s miernejším zrýchlením rastu výdavkov v októbri, a to na 0,9 %.



Výdavky čiastočne podporili vyššie ceny, keďže dopyt naďalej prevyšuje ponuku.



Bez započítania zmeny cien sa osobné výdavky v októbri zvýšili o 0,7 % po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástli o 0,3 %.



"Nárast reálnej spotreby o 0,7 % v októbri znamená, že teraz očakávame medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) vo 4. štvrťroku o 6,5 %, čo je oveľa viac ako o 4 %, ktoré sme predtým uvádzali," povedal Andrew Hunter, hlavný ekonóm spoločnosti Capital Economics.



Upozornil však tiež, že slabšie reálne príjmy budú v nadchádzajúcich mesiacoch obmedzovať reálnu spotrebu a prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 na severovýchode a stredozápade predstavuje ďalšie riziko.



Vzhľadom na to, že výdavky domácností stúpli v októbri oveľa viac ako príjmy, osobné úspory ako percento disponibilného príjmu klesli v sledovanom období na 7,3 % z revidovaných 8,2 % v septembri.



A zároveň údaje o jadrovej inflácii (bez nestálych cien potravín a energií), ktoré preferuje Federálny rezervný systém (Fed), ukázali, že medziročné tempo jej rastu sa v októbri zrýchlilo na 4,1 % z 3,7 % v septembri a dosiahlo najvyššiu úroveň od roku 1991.



To zvyšuje šancu, že Fed zrýchli utlmovanie stimulov a pristúpi k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb po rokoch.