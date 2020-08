Výdavky amerického stavebného sektora opäť klesli

Washington 3. augusta (TASR) - Výdavky amerického stavebného sektora v júni opäť klesli, už štvrtý mesiac po sebe. Prispelo k tomu zníženie súkromnej aj verejnej výstavby. To naznačuje, že pandémia nového koronavírusu naďalej poškodzuje americkú ekonomiku. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.



Konkrétne, výdavky na stavebníctvo v USA sa v júni znížili o 0,7 % na celoročne prepočítanú mieru 1,355 bilióna USD (1,155 bilióna eur) oproti máju, keď po revízii medzimesačne klesli o 1,5 % na 1,365 bilióna USD.



Ekonómovia očakávali miernejší pokles výdavkov v júni, a to o 0,5 % po ich pôvodnom znížení o 2,1 % v máji pred revíziou.



Štatistiky ukázali tiež, že výdavky na súkromnú výstavbu sa v júni znížili o 0,7 % na ročnú mieru 1,002 bilióna USD z májových revidovaných 1,009 bilióna USD. Výdavky na bytovú výstavbu pritom klesli o 1,5 % na 534,2 miliardy USD po májovom náraste o 0,2 % na 467,7 miliardy USD.



Aj júnové výdavky na verejnú výstavbu sa znížili o 0,7 % na 353,3 miliardy USD z májových 355,8 miliardy USD dolárov, pričom výdavky na výstavbu v školstve klesli o 2,7 % na 85,8 miliardy USD a výdavky na diaľnice sa znížili o 1,7 % na 102,6 miliardy USD.



Kým v medzimesačnom porovnaní výdavky v americkom stavebníctve v júni 2020 klesali už štvrtýkrát po sebe, ministerstvo obchodu uviedlo, že v medziročnom porovnaní boli vyššie o 0,1 %.



Najväčší pokles výdavkov zaznamenalo americké stavebníctvo v apríli 2020, a to o 3,5 %, keďže toto odvetvie tvrdo zasiahli blokády spojené s pandémiou. Opätovný rýchly rast nových prípadov ochorenia COVID-19 tak vyvoláva obavy z možného ďalšieho strmého poklesu stavebníctva v budúcnosti.



(1 EUR = 1,1726 USD)