Výdavky Britov rástli v marci najvýraznejšie za sedem mesiacov

Londýn 9. apríla (TASR) - Skoršie obdobie veľkonočných sviatkov zvýšilo v marci výdavky Britov na potraviny, čo sa odrazilo na celkovom vývoji spotrebiteľských výdavkov v britskom maloobchode. Tie vzrástli v marci najvýraznejšie za posledných sedem mesiacov. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informovala o tom agentúra Reuters.



Celkové výdavky v britskom maloobchode sa v marci zvýšili medziročne o 3,5 %. Tempo rastu sa tak prudko zrýchlilo, keď vo februári rast dosiahol 1,1 %. Bol to najvyšší rast spotrebiteľských výdavkov v britskom maloobchode od augusta minulého roka. Navyše, marcový rast prekonal aj ostatné údaje o spotrebiteľskej inflácii, čo sa stalo prvýkrát za viac než dva roky.



Na druhej strane, údaje o spotrebiteľských výdavkov nie sú upravené o sezónne vplyvy a sú aj výsledkom toho, že veľkonočné sviatky padli tento rok na koniec marca. To znamená, že boli o viac než týždeň skôr než v minulom roku.



"Aj keď sa rast výdavkov v maloobchode v marci zrýchlil, ovplyvnili to najmä nezvyčajne skoré sviatky Veľkej noci," povedala šéfka BRC Helen Dickinsonová. Naopak, daždivé počasie v marci negatívne ovplyvnilo predaj nepotravinových produktov, najmä záhradného nábytku, výrobkov na úpravy domu a záhrady, oblečenia a obuvi.



Za celý 1. kvartál sa výdavky na potraviny zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 6,8 %. Naopak, výdavky spotrebiteľov na nepotravinové produkty o 1,9 % klesli.