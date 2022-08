Výdavky britských spotrebiteľov na kreditné a debetné karty klesajú

Londýn 18. augusta (TASR) - Výdavky britských spotrebiteľov na kreditné a debetné karty minulý týždeň prudko klesli. A ďalšie ukazovatele ich správania boli buď stabilné, alebo klesali. Ukázali to najnovšie týždenné údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ONS výdavky na kreditné a debetné karty, ktoré sú založené na údajoch centrálnej Bank of England o medzibankových platobných tokoch a nie sú očistené o sezónne vplyvy alebo infláciu, sa v týždni do 11. augusta znížili o 7 percentuálnych bodov. Dosiahli pritom 97 % objemu vo februári 2020, čo bol posledný mesiac pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19.



"Ukazovatele spotrebiteľského správania vykazovali v uplynulom týždni väčšinou klesajúcu alebo stabilnú aktivitu," uviedol ONS.



Analytici predpovedajú, že britská ekonomika sa koncom tohto roka prepadne do recesie, keďže inflácia už dosiahla dvojciferné číslo a ďalej stúpa, čo zasahuje kúpnu silu spotrebiteľov.