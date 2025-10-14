< sekcia Ekonomika
Výdavky britských spotrebiteľov rástli najslabšie za 4 mesiace
Podľa BRC výdavky v britských obchodoch vzrástli v septembri medziročne o 2,3 %, zatiaľ čo v auguste sa zvýšili o 3,1 %. To je najslabšie tempo rastu od mája.
Autor TASR
Londýn 14. októbra (TASR) - Výdavky britských spotrebiteľov minulý mesiac rástli, avšak najslabším tempom za posledné štyri mesiace. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktoré za opatrným míňaním spotrebiteľov vidí náklady na energie a čiastočne aj rastúcu neistotu pred predložením návrhu rozpočtu na budúci rok. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa BRC výdavky v britských obchodoch vzrástli v septembri medziročne o 2,3 %, zatiaľ čo v auguste sa zvýšili o 3,1 %. To je najslabšie tempo rastu od mája. Prieskum zo strany BRC zahrnuje výdavky v obchodoch v období od 31. augusta do 4. októbra.
„Zrýchľujúca sa inflácia a očakávané vyššie dane oznámené v návrhu rozpočtu na budúci rok ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov,“ povedala generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová. Zároveň dodala, že neistota v súvislosti s pripravovaným rozpočtom vplýva aj na firmy. „Aj maloobchodníci čelia ťažkým rozhodnutiam, čo sa týka investícií a náboru zamestnancov počas Zlatého kvartálu, keďže nevedia, aké dane ich zaťažia od ďalšieho rozpočtového roka,“ dodala.
Rozpočtový rok v Británii trvá od apríla do konca marca a návrh rozpočtu na rok 2026/2027 predstaví ministerka financií Rachel Reevesová v novembri. Už rozpočet na tento rozpočtový rok priniesol firmám výrazné zvýšenie daní.
Podľa BRC výdavky v britských obchodoch vzrástli v septembri medziročne o 2,3 %, zatiaľ čo v auguste sa zvýšili o 3,1 %. To je najslabšie tempo rastu od mája. Prieskum zo strany BRC zahrnuje výdavky v obchodoch v období od 31. augusta do 4. októbra.
„Zrýchľujúca sa inflácia a očakávané vyššie dane oznámené v návrhu rozpočtu na budúci rok ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov,“ povedala generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová. Zároveň dodala, že neistota v súvislosti s pripravovaným rozpočtom vplýva aj na firmy. „Aj maloobchodníci čelia ťažkým rozhodnutiam, čo sa týka investícií a náboru zamestnancov počas Zlatého kvartálu, keďže nevedia, aké dane ich zaťažia od ďalšieho rozpočtového roka,“ dodala.
Rozpočtový rok v Británii trvá od apríla do konca marca a návrh rozpočtu na rok 2026/2027 predstaví ministerka financií Rachel Reevesová v novembri. Už rozpočet na tento rozpočtový rok priniesol firmám výrazné zvýšenie daní.