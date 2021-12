Londýn 7. decembra (TASR) - Výdavky britských spotrebiteľov sa v novembri zvýšili. Prispel k tomu skorší začiatok vianočných nákupov ako zvyčajne aj oživenie výdavkov v puboch a reštauráciách pred správami o omikron variante nového koronavírusu. Ukázal to v utorok prieskum britského konzorcia maloobchodníkov (British Retail Consortium, BRC).



BRC, ktoré zastupuje veľkých maloobchodných predajcov, uviedlo, že celkové tržby v novembri 2021 boli o 5 % vyššie ako v predchádzajúcom roku. To je najväčší medziročný rast od júla a citeľné zrýchlenie z októbrovému nárastu o 1,3 %.



Separátne údaje poskytovateľa kreditných a debetných kariet Barclaycard ukázali, že spotrebiteľské výdavky, ktoré zahŕňajú položky od stravovania, cestovania až po nakupovanie, boli minulý mesiac o 16 % vyššie ako v novembri 2019, teda pred pandémiou nového koronavírusu.



Spotrebiteľský dopyt v Británii bol aj počas pandémie pomerne odolný, keďže príjmy domácností podporili vládne opatrenia. V rámci sektorov však došlo k výrazným posunom – veľká časť maloobchodných výdavkov sa presunula do online priestoru, a to sa zmenilo len čiastočne, keď sa obchody znovu otvorili.



Cestovanie zostáva v depresii, pričom výdavky na letenky sú 22,1 % pod úrovňou spred dvoch rokov.



Výdavky na reštaurácie klesli o 4,3 % v porovnaní s novembrom 2019. Tempo ich poklesu sa však spomalilo z októbrových 8,3 %, ukázali údaje Barclaycard.



Celkové tzv. nepodstatné výdavky rástli v novembri 2021 najrýchlejším tempom od začiatku pandémie, a boli o 17,7 % vyššie ako pred dvomi rokmi.



Ekonómovia však predpovedajú, že disponibilný príjem domácností bude v nadchádzajúcich mesiacoch čoraz viac stláčať stúpajúca inflácia. A zároveň od apríla 2022 sa zvýšia dane z miezd, čo skomplikuje situáciu Bank of England, ktorá má budúci týždeň zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb.



Riaditeľka BRC Helen Dickinsonová uviedla, že novembrové zvýšenie výdavkov čiastočne odrážalo výpredaje na tzv. čierny piatok (posledný piatok v novembri), pričom tentoraz sa začali skôr ako v predchádzajúcich rokoch.



„Keď si ľudia túto zimu pripravovali šatníky na chladné počasie, spotrebitelia využili aj zľavnené oblečenie," skonštatovala a dodala, že sa tak presunulo ťažisko výpredajov na čierny piatok, ktoré sa v minulosti sústreďovalo najmä na elektroniku a domáce spotrebiče.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok boli v novembri o 1,8 % vyššie ako vlani, čo bol lepší výsledok ako ich pokles o 0,2 % v októbri.



Štyria z 10 opýtaných spotrebiteľov uviedli, že začali s vianočnými nákupmi skôr ako v minulosti, uviedla spoločnosť Barclaycard.



„Príchod vianočných trhov a svetiel v Spojenom kráľovstve priniesol v novembri do maloobchodného, rekreačného a pohostinského sektora určitú sviatočnú náladu, zatiaľ čo návrat tmavých nocí a chladných večerov spôsobil, že Briti míňali viac na domáce aktivity,“ povedal výkonný riaditeľ Barclaycard José Carvalho.