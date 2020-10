Výdavky do ekonomiky budú v roku 2021 vo výške 838 miliónov eur

Bratislava 14. októbra (TASR)- Celkové výdavky štátu do ekonomiky by mali v roku 2021 dosiahnuť 838 miliónov eur. Z tejto sumy bude najviac financií, a to 351,5 milióna eur, nasmerovaných na podporu podnikania, takmer 157 miliónov eur do energetiky, 96,5 milióna eur je určených pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a 62 miliónov eur na administratívu. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.



"Za oblasť ekonomiky sú v návrhu rozpočtu na rok 2021 navrhované celkové výdavky v sume 838 miliónov eur tieto výdavky sú smerované najmä do oblasti podpory podnikania, energetiky, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, informatizácie, regionálneho rozvoja, podpory cestovného ruchu, administratívy a ďalších oblastí," uvádza v kapitole ekonomika schválený materiál.



Z balíka 351,5 milióna eur na podporu podnikania je určených na podporu výskumu vývoja a inovácií, posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malého a stredného podnikania, ale aj rozvoj konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania v Bratislavskom kraji 318 miliónov eur. Výdavky sú tiež smerované napríklad do investície Jaguar Land Rover, kde je na rok 2021 plánovaná posledná splátka podpory. Ďalšie prostriedky smerujú do podpory startupov, administrácie podporných schém a programov v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Výdavky v oblasti energetiky sú určené najmä na zabezpečovanie záverečnej časti jadrovej energetiky, a to najmä na vyraďovanie jadrových elektrární, ukladanie upravených rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových elektrární a nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.



Výdavky Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na rok 2021 sú určené najmä na splácanie tuzemskej istiny z návratnej finančnej výpomoci a udržiavanie a ochraňovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Agentúra v roku 2021 neplánuje doplnenie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.



Významnou položkou rozpočtu v oblasti ekonomiky sú výdavky v oblasti reštrukturalizácie priemyselných odvetví. Tie sú na rok 2021 rozpočtované v sume 50,9 milióna eur. Z tohto balíka je 9,01 milióna eur určených na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch, a predovšetkým na útlm uhoľného baníctva v nadväznosti na schválenú štátnu pomoc, respektíve akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.