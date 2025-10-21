< sekcia Ekonomika
Výdavky do oblasti financií budúci rok klesnú na 7,5 mld. eur
Pokles výdavkov v oblasti financií je ovplyvnený viacerými opatreniami.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Celkové výdavky štátu na oblasť financií budúci rok klesnú na 7,53 miliardy eur z tohtoročných rozpočtovaných 8,45 miliardy eur. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Pokles výdavkov v oblasti financií je ovplyvnený viacerými opatreniami. Ide najmä o zníženie výdavkov v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) o 972 miliónov eur na 6,73 miliardy eur. Menej peňazí pôjde na transfer Sociálnej poisťovni v dôsledku rastu príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb v sume 406 miliónov eur, valorizáciu platov zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu vo výške 160 miliónov eur, ako aj ostatné výdavky v sume 406 miliónov eur.
Výdavky sa budúci rok znížia aj v rozpočte Ministerstva financií (MF) SR, a to o 30,7 milióna eur. Rezort má ušetriť na osobných výdavkoch 3,6 milióna eur, prevádzkových výdavkoch 19,9 milióna eur, bežných transferoch 2,9 milióna eur a kapitálových výdavkoch 4,2 milióna eur.
Výdavkovo najvýraznejšou súčasťou oblasti financií je kapitola VPS. V kapitole MF SR tvoria objemovo najvýznamnejšiu časť výdavky na finančnú správu. Súčasťou oblasti sú aj výdavky ďalších subjektov verejnej správy, ako Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovak Investment Holding, Exportno-importná banka SR, Slovenská konsolidačná, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.
