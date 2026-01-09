Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výdavky francúzskych domácností sa v novembri znížili

Výdavky na energie sa v novembri výrazne znížili, keď padli o 2 %, zatiaľ čo v októbri stúpli o 1,5 %. Naopak, rast výdavkov domácností na priemyselné tovary sa zrýchlil na 0,4 % z 0,1 % v októbri.

Paríž 9. januára (TASR) - Výdavky francúzskych domácností sa v novembri 2025 znížili. Dôvodom bol prepad výdavkov na energie. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews. Výdavky domácností v novembri medzimesačne klesli o 0,3 % po októbrovom náraste o 0,5 %, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Analytici počítali s -0,1 %.

Výdavky na energie sa v novembri výrazne znížili, keď padli o 2 %, zatiaľ čo v októbri stúpli o 1,5 %. Naopak, rast výdavkov domácností na priemyselné tovary sa zrýchlil na 0,4 % z 0,1 % v októbri. Jedným z dôvodov bolo aj zvýšenie výdavkov na tovary dlhodobej spotreby. Naopak, spotreba potravín sa v novembri znížila o 0,2 % po +0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
