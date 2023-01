Paríž 6. januára (TASR) - Výdavky francúzskych domácností v novembri ožili a vzrástli po októbrovom poklese. Napriek tomu sklamali ekonómov, ktorí očakávali, že stúpnu viac. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu INSEE výdavky spotrebiteľov v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2022 vzrástli o 0,5 % oproti októbru, keď po revízii medzimesačne klesli o 2,7 %. Ekonómovia však očakávali, že sa zvýšia ešte viac, a to o 1 %.



K novembrovému rastu spotrebiteľských výdavkov prispeli najmä nákupy priemyselných tovarov, ktoré stúpli o 1,1 %. Spotrebitelia pritom minuli o 1,8 % viac na tovar dlhodobej spotreby, najmä na dopravné zariadenia. Zvýšili sa aj ich výdavky na oblečenie, a to o 0,9 %, a energie (o 0,6 % po poklese o -7,9 % v októbri). Výdavky na potraviny zároveň klesali miernejším tempom (o -0,2 % oproti -1,3 %).