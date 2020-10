Výdavky IT firiem súvisiace s COVID-19 dosiahli 12,7 mld. eur týždenne

Bratislava 27. októbra (TASR) – Extra "covidové" výdavky IT manažérov dosiahli 12,7 miliardy eur týždenne. Toľko minuli navyše na to, aby mohli pracovníci IT firiem pracovať bezpečne z domu. Vyplýva to z prieskumu spoločností Harvey Nash a KPMG. Deväť z desiatich IT manažérov presunulo v čase pandémie svojich zamestnancov na prácu z domu. Z prieskumu tiež vyplynulo, že zhruba 80 % IT lídrov má pre súčasný stav obavy o duševné zdravie členov svojho tímu.



Práve na bezpečnú prácu zamestnancov z domu minuli IT firmy o 12,7 miliardy eur týždenne viac, ako sú ich štandardné výdavky. Podľa autorov prieskumu je to historicky jeden z najväčších nárastov investícií do oblasti technológií. IT firmy takisto skonštatovali, že tie peniaze, ktoré tento rok dostali v rozpočtoch navyše, minuli za tri mesiace globálnej koronakrízy.



"Tento nečakaný a neplánovaný nárast investícií do technológií bol sprevádzaný masívnymi zmenami vo fungovaní firiem. Za posledných šesť mesiacov sme videli viac organizačných zmien ako za posledných desať rokov," poznamenal generálny riaditeľ Harvey Nash Group Bev White.



Takmer dve tretiny respondentov uviedli, že pandémia natrvalo zvýšila vplyv technologických lídrov. Napriek tomu však už dva roky po sebe klesá počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem. "Aktuálne má svoje miesto v najvyšších orgánoch spoločností iba 61 % riaditeľov pre IT. Bez zmeny oproti roku 2019 je aj podiel žien na riadiacich pozíciách v IT. Aktuálne je to len o málo viac ako jedna z desiatich – konkrétne 11 %," dodali v prieskume.



Dvaja z piatich opýtaných IT lídrov očakávajú, že viac ako polovica ich zamestnancov bude pracovať z domu aj v budúcnosti. "Súčasná situácia nie je ľahká ani z pohľadu psychiky, uvedomujú si to aj IT manažéri," uviedol výkonný riaditeľ oddelenia rizikového poradenstva KPMG na Slovensku Pavol Adamec. Pre obavy o duševné zdravie svojich zamestnancov zaviedla viac ako polovica IT firiem programy na podporu zamestnancov.