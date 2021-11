Výdavky japonských domácností aj v septembri medziročne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tokio 5. novembra (TASR) - Výdavky japonských domácností aj v septembri klesli, keďže spotrebitelia naďalej menej utrácali pre obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. To je ďalší z ukazovateľov, ktorý signalizuje, že výkon tretej najväčšej svetovej ekonomiky sa v 3. štvrťroku znížil. Ale objavili sa už aj náznaky zlepšenia ku koncu roka.Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnila vláda v Tokiu, spotrebiteľské výdavky v septembri medziročne klesli o 1,9 %. Tempo ich poklesu sa však zmiernilo z augustových 3 % a bolo tiež menšie ako 3,9 %, ktorí očakávali analytici.Tieto údaje naznačujú, že Japonsko potrebuje podporiť domácu spotrebu, keďže globálna kríza v dodávateľských reťazcoch tvrdo zasahuje ekonomiky závislé od exportu.V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy výdavky japonských domácností v septembri vzrástli, prvýkrát za päť mesiacov, a to až o 5 %. Aj tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali ich zvýšenie o 2,8 %.Počet nových prípadov nákazy novým koronavírusom sa v septembri znížil po tom, čo v auguste dosiahol rekordnú úroveň. Vláda koncom septembra zrušila niektoré obmedzenia, ale kratšie otváracie hodiny reštaurácií a limity na veľké podujatia zostali v Tokiu a ďalších husto obývaných mestách v platnosti až do konca októbra.Mnohí analytici preto očakávajú, že japonská ekonomika v 3. štvrťroku klesla. Priemerný odhad počíta so znížením hrubého domáceho produktu (HDP) za júl až september medziročne o 0,8 %.