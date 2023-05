Výdavky japonských spotrebiteľov klesli najvýraznejšie za posledný rok

Tokio 9. mája (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v Japonsku v marci nečakane klesli najvýraznejšie za posledný rok. Výdavky domácností sa v medziročnom porovnaní znížili o 1,9 % po náraste o 1,6 % vo februári. Pokles bol najstrmší od marca 2022, keď ešte v Japonsku platili obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Za celý rozpočtový rok do konca marca výdavky japonských domácností vzrástli o 0,6 %. To predstavuje výrazne spomalenie v porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym rokom 2021, v ktorom sa výdavky zvýšili o 1,6 %.



Japonská ekonomika v prvých troch mesiacoch roka podľa predbežných údajov posilnila o 1,4 %. Podľa analytikov by mala rovnakým tempom rásť aj v druhom štvrťroku.