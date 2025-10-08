< sekcia Ekonomika
Výdavky ministerstiev klesnú v budúcom roku o 375 miliónov eur
Na konsolidácii sa bude podieľať aj samospráva, a to šetrením na mzdách a prevádzke jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Zníženie výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov na tovary, služby a kapitálové výdavky spolu so znižovaním mzdovej obálky pre jednotlivé rezorty a zmrazenia platov vo verejnej správe by mali v budúcom roku priniesť zníženie výdavkov štátu v celkovej sume 535 miliónov eur. Z tejto sumy predstavuje zmrazenie platov vo verejnej správe 160 miliónov eur a zníženie výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov sumu 375 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028.
Na konsolidácii sa bude podieľať aj samospráva, a to šetrením na mzdách a prevádzke jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. „Šetrenie sa premieta do verejných financií prostredníctvom zníženia podielu obcí (110 miliónov eur) a VÚC (20 miliónov eur) na výnose dane z príjmov fyzických osôb,“ uviedlo Ministerstvo financií SR v predloženom návrhu.
Rozpočet ráta do úspor aj energopomoc pre obyvateľov vo výške 420 miliónov eur, ktorá má byť hradená z eurofondov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) priblížila, že rezort hospodárstva spolu s Európskou komisiou hľadajú spôsob, ako pomoc zrealizovať. Predbežne by sa mali využiť európske peniaze na financovanie aktivít plánovaných zo štátneho rozpočtu a z takto ušetrených peňazí by mala byť energopomoc vyplatená.
Z balíka 375 miliónov eur úspory na ministerstvách má byť 43 miliónov eur zníženie mzdovej obálky štátu, zníženie výdavkov na tovary a služby má usporiť 144 miliónov eur. Ďalších 128 miliónov eur sa má ušetriť znížením bežných transferov zahŕňajúcich aj činnosti príspevkových organizácií a transfery pre ostatné subjekty verejnej správy. Ostatných 60 miliónov eur bude pokrytých znížením kapitálových výdavkov.
Na konsolidácii sa bude podieľať aj samospráva, a to šetrením na mzdách a prevádzke jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. „Šetrenie sa premieta do verejných financií prostredníctvom zníženia podielu obcí (110 miliónov eur) a VÚC (20 miliónov eur) na výnose dane z príjmov fyzických osôb,“ uviedlo Ministerstvo financií SR v predloženom návrhu.
Rozpočet ráta do úspor aj energopomoc pre obyvateľov vo výške 420 miliónov eur, ktorá má byť hradená z eurofondov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) priblížila, že rezort hospodárstva spolu s Európskou komisiou hľadajú spôsob, ako pomoc zrealizovať. Predbežne by sa mali využiť európske peniaze na financovanie aktivít plánovaných zo štátneho rozpočtu a z takto ušetrených peňazí by mala byť energopomoc vyplatená.
Z balíka 375 miliónov eur úspory na ministerstvách má byť 43 miliónov eur zníženie mzdovej obálky štátu, zníženie výdavkov na tovary a služby má usporiť 144 miliónov eur. Ďalších 128 miliónov eur sa má ušetriť znížením bežných transferov zahŕňajúcich aj činnosti príspevkových organizácií a transfery pre ostatné subjekty verejnej správy. Ostatných 60 miliónov eur bude pokrytých znížením kapitálových výdavkov.