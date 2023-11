Výdavky v akvaparku v Dolnom Kubíne chcú znížiť pomocou fotovoltiky

Dolný Kubín 8. novembra (TASR) - Energetickú náročnosť mestského akvaparku v Dolnom Kubíne by chceli znížiť výstavbou fotovoltickej elektrárne. Vyrásť by mala na streche zariadenia. Na sociálnej sieti o tom informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



"Momentálne pracujeme aj na príprave projektov na obnovu viacerých častí akvaparku. Hotové máme aj projekty na prvú etapu zníženia energetickej náročnosti. Pokúsime sa na ne získať financie z fondov, aby sme ušetrili peniaze Dolnokubínčanov," priblížil Prílepok.



Primátor zhodnotil, že rozhodnutie z dávnej minulosti prestavať starú plaváreň na akvapark bez termálnej vody sa v súčasnosti javí ako nie veľmi dobré. Vysoké ceny energií spolu s takmer 400.000 eur ročnou splátkou úverov podľa neho mestu zhoršujú hospodárenie. Sú aj príčinou vyššej ceny vstupného a nízkych zliav pre Dolnokubínčanov.



Stav v akvaparku sa podľa Prílepka snažia zlepšiť pripravovanými projektmi, ale aj postupným splácaním úverov. Dodal, že situácia by sa mohla výrazne zlepšiť o približne dva a pol roka, kedy dosplácajú najvýznamnejšiu časť úverov. Mesačné splátky klesnú zo súčasných približne 33.000 eur na asi 5000 eur. "Mesto bude môcť následne investovať do ďalších opatrení, ale aj prispievať na samotnú prevádzku. Tak, ako je to v ostatných mestských zariadeniach, napríklad v zimnom a letnom štadióne či v mestskom kultúrnom stredisku," uviedol primátor.