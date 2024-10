Výdavky na informatizáciu sa znížia na 550 miliónov eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Výdavky na informatizáciu zo štátneho rozpočtu by sa mali v budúcom roku znížiť na asi 550 miliónov eur z tohtoročných 587 miliónov eur. Výdavky na informatizáciu v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR majú dosiahnuť 236 miliónov eur. Obsahujú aj financovanie z plánu obnovy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie tripartity predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.



"Na rozpočtovanie IT výdavkov je vytvorený samostatný medzirezortný program 0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Na nasledujúci rok sú plánované celkové výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu na prevádzku a investície pre všetkých účastníkov zaradených do medzirezortného programu v sume 550 miliónov eur," uviedol predkladateľ.



Ústredným orgánom štátnej správy pre centrálne riadenie informatizácie je MIRRI SR, ktoré rozhoduje o využívaní verejných prostriedkov a koordinuje plnenie úloh. Výdavky na informatizáciu v rámci rezortu by sa mali v budúcom roku znížiť na asi 236 miliónov eur z tohtoročných asi 274 miliónov eur. Obsahujú zdroje zo štátneho rozpočtu, ako aj z plánu obnovy.



V súvislosti s implementáciou plánu obnovy sú rozpočtované prostriedky v sume 168 miliónov eur. Predkladateľ vysvetlil, že sú určené na budovanie "Digitálneho Slovenska," napríklad prostredníctvom cezhraničných európskych projektov vedúcich k digitálnej ekonomike.



Prostriedky z plánu obnovy majú byť použité aj na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií, ako aj skvalitnenie kybernetickej informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, zlepšovanie služieb pre občanov a digitálnych zručností občanov.



Prostriedky na informačné systémy v správe samotného úradu sú rozpočtované v budúcom roku v sume 13,3 milióna eur. Predkladateľ vysvetlil, že sú určené najmä na prevádzku a rozvoj Informačného monitorovacieho systému v súvislosti s čerpaním prostriedkov EÚ na programové obdobie 2021 až 2027.



Na informačné systémy v správe príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ako aj prostriedky na jej činnosť sú plánované v sume 55,6 milióna eur.