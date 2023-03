Výdavky na jarné prázdniny by sa mali do rezervy hneď doplniť

Bratislava 2. marca (TASR) – Výdavky spojené s jarnými prázdninami bývajú porovnateľné s veľkou letnou dovolenkou. Odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK Martin Škarba odporúča chýbajúce zdroje do rezervy okamžite doplniť.



"Ideálne je mať rezervu na neočakávané výdavky až do výšky šiestich mesačných platov alebo aspoň výdavkov. Nikdy neviete, kedy vám vypovie službu chladnička, mraznička, bude potrebné dať auto do opravy alebo sa vyskytne iný výdavok. Keď z rezervy niečo miniete, mali by ste si ju postupne došetriť," uviedol Škarba. K doplneniu zdrojov do rezervy môže pomôcť analýza výdavkov, ktoré boli zbytočné. Je potom možné lepšie sa pripraviť na ďalšie dovolenky a prázdniny, Analýza zároveň poskytne obraz o aktuálnom stave financií.



Výdavky by sa podľa odborníka mali rozdeliť na fixné a také, pri ktorých je možné ušetriť. "Prax nám ukazuje, že rodina pri bežnej spotrebe a rozumnom plánovaní výdavkov môže ušetriť aj 200 eur mesačne, pričom je lepšie začať, keď to ešte nie je nevyhnutné. Rovnako je vhodné mať premyslené priority výdavkov na situácie, keď z nich bude treba škrtať," povedal Škarba. Usporené peniaze môžu byť dobrým základom aj na sporenie na letnú dovolenku. Ak je cieľom dlhodobé zabezpečenie a ochrana majetku, odporúča odborník presmerovať voľné zdroje do programu dlhodobého investovania.



Takzvané voľné peniaze je možné hľadať napríklad aj pri potravinách. Je potrebné vynechať tie, ktoré nie sú nutnou výbavou chladničky, ako napríklad džúsy či sladkosti. Veľkou položkou vo výdavkoch sú aj obedy v reštauráciách. Odborník radí priniesť navarené jedlo z domu a zohriať ho na pracovisku. Pomôcť môže tiež obmedzenie spontánnych nákupov nepotrebného oblečenia v akciách. Niektoré jazdy autom by mali byť zamenené za prechádzku.