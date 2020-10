Bratislava 14. októbra (TASR) – Výdavky na oblasť financií majú byť v budúcom roku 8,2 miliardy eur. Prostriedky smerujú na finančnú správu, informačné systémy riadenia verejných financií, informačnú spoločnosť, inštitucionálnu podporu a kontrolu a ostatné činnosti, Exportno-importnú banku SR, Slovenskú konsolidačnú, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ale zahŕňajú aj Všeobecnú pokladničnú správu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.



Na rok 2021 sa rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu na výkon funkcií finančnej správy v celkovej sume 327 miliónov eur. Výdavky na informačné systémy riadenia verejných financií sú plánované v hodnote 120 miliónov eur. Zvýšenými výdavkami sa zabezpečuje prevádzka elektronickej registračnej pokladnice a systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov, výdavky spojené s navrhovanými novelami zákonov o dani z pridanej hodnoty, o spotrebných daniach z tabakových výrobkov, z minerálneho oleja, z alkoholických nápojov, ale napríklad aj s návrhom zákona o dani z príjmov.



Prostriedky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 112 miliónov eur sú určené na Informačnú spoločnosť v rámci OP Integrovaná infraštruktúra tretieho programového obdobia. V súvislosti so zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR budú tieto výdavky delimitované na tento rezort.



Výdavky na inštitucionálnu podporu a kontrolu a ostatné činnosti majú v budúcom roku predstavovať 86,7 milióna eur, z ktorých sa zabezpečujú hlavne úlohy v oblasti riadenia verejných financií, makroekonomických, daňových, fiškálnych analýz a prognóz, hodnoty za peniaze, rozpočtovej politiky, či napríklad štátneho výkazníctva.



Z pohľadu Exportno-importnej banky sú na rok 2021 rozpočtované výdavky v celkovej sume 739 miliónov eur. Súvisia s obchodnou činnosťou banky a predstavujú hlavne výdavky spojené s financovaním úverov, obchodmi so zárukami, poistením a zaistením. Výdavky Slovenskej konsolidačnej sú v roku 2021 plánované v celkovej sume 9,15 milióna eur. Na činnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu sú predpokladané výdavky v sume 1,47 milióna eur, z toho v sume 268.000 eur sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu poskytovaným Ministerstvom financií (MF) SR.



Celkové výdavky Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 1,57 milióna eur. Rozpočet Kancelárie RRZ nie je priamo naviazaný na štátny rozpočet, financovanie je zabezpečené príspevkami z rozpočtu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá stanovuje celkový limit výdavkov. Tieto výdavky môžu byť následne preplatené zo štátneho rozpočtu na základe požiadavky NBS smerujúcej MF SR.



V kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS) sú obsiahnuté výdavky štátneho rozpočtu, ktoré nesúvisia s výdavkami ostatných kapitol, vrátane výdavkov spojených so správou štátneho dlhu. Celkový objem výdavkov VPS na rok 2021 predstavuje 6,7 miliardy eur.