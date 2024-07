Výdavky na potraviny sa medziročne znížili, klesol aj alkohol a tabak

Bratislava 12. júla (TASR) - Po prudkom raste cien potravín v minulom roku sa inflácia v tomto roku stabilizovala. Podiel potravín na celkových výdavkoch domácností sa znížil, rovnako klesol aj podiel alkoholu a tabakových výrobkov. Informovala o tom v piatok online investičná platforma Portu.



Na Slovensku došlo k spomaleniu inflácie, čo malo vplyv aj na spotrebný kôš, ktorý meria podiel priemerných výdavkov domácností na nákup tovarov a služieb. Najväčší podiel v rámci spotrebného koša pre rok 2024 má bývanie a energie, ktoré predstavujú takmer 26 % všetkých výdavkov. "V porovnaní s minulým rokom sa toto číslo prakticky nezmenilo," priblížila platforma Portu.



Na úrovni 23,6 % nasledujú výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, ktoré medziročne klesli o dve desatiny percenta. "Táto na prvý pohľad minimálna zmena je pre ľudí na Slovensku veľmi dobrou správou. Vlani to boli práve potraviny a nealko nápoje, ktorých váha v spotrebnom koši narástla najviac. V prepočte na priemernú čistú mzdu sme si za jedlo priplácali aj 50 eur mesačne," uviedol analytik Portu Marek Malina.



Podiel výdavkov spotrebného koša na alkohol a tabakové výrobky medziročne klesol z 5,1 % na 4,7 %. Naopak váha výdavkov v oblasti stravovacích služieb stúpla. Využívanie stravovacích služieb predstavuje 6,8 % spotrebného koša, čo je o jedno percento viac v porovnaní s minulým rokom. Táto položka je tak vyššia aj ako náklady na dopravu.



Analytik domácnostiam odporučil nemíňať celú výplatu. "Vždy je dobré mať k dispozícii finančnú rezervu aspoň vo výške výdavkov na tri mesiace. Tieto peniaze by mali byť v prípade potreby okamžite k dispozícii a preto nie je dobré ich ani investovať. Investovanie by malo byť dlhodobé a pravidelné," priblížil Malina.