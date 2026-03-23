Pondelok 23. marec 2026
Výdavky na stavebníctvo v americkej ekonomike v januári klesli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Nenaplnili sa očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že výdavky na stavebníctvo v USA sa v januári oproti decembru o 0,1 % zväčšia.

Autor TASR
Washington 23. marca (TASR) - Výdavky na stavebníctvo v USA sa v januári tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 2,19 bilióna USD (1,889 bilióna eur). Pokles nastal po tom, ako sa stavebné výdavky v krajine v decembri podľa revidovaných údajov medzimesačne posilnili o 0,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Nenaplnili sa očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že výdavky na stavebníctvo v USA sa v januári oproti decembru o 0,1 % zväčšia. Súkromné stavebné výdavky v krajine medzimesačne klesli o 0,6 % na ročnú mieru 1,66 bilióna USD, pričom bytová výstavba sa zmenšila o 0,8 % a nebytová výstavba sa oslabila o 0,4 %.

Verejné výdavky na stavebníctvo v USA v januári oproti decembru stúpli o 0,6 % na ročnú mieru 529,2 miliardy USD. Ich celkovému zvýšeniu pomohol rast výdavkov na výstavbu ciest o 3,3 %. Zmenšila sa však výstavba vzdelávacích zariadení, a to o 0,2 %.

(1 EUR = 1,1596 USD)
