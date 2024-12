Výdavky na vianočné nákupy v USA zatiaľ rastú najmä v online obchodoch

New York 7. decembra (TASR) - Online predaj amerického maloobchodného reťazca Walmart, ako aj internetového giganta Amazon.com a rýchlo rastúcich internetových obchodov Shein a Temu spoločnosti PDD Holding, sa počas tzv. čierneho piatka (29. 11.) a kybernetického pondelka (2. 12.) zvýšil. A ich tržby dosiahli rekord. Ale tzv. kamenné obchody spoločností Target a Best Buy mali problémy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Americkí zákazníci sa počas voľna po Dni vďakyvzdania síce poprechádzali v kamenných obchodoch, ale viac nakupovali online, najmä elektroniku, hračky či parfumy. To naznačuje, že tohoročná vianočná nákupná sezóna by pre internetových obchodníkov mohla byť oveľa silnejšia ako v prípade kamenných predajní.



Spomedzi veľkých amerických elektronických obchodov zaznamenal Amazon najsilnejší rast tržieb na čierny piatok, o 6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, podľa údajov spoločnosti Facteus. Tá sleduje online výdavky, výdavky v obchodoch v USA, analyzuje údaje z bánk, úverov, spracovateľov platieb a fintech spoločností. Jej údaje nie sú očistené o infláciu.



Reťazec Walmart zaznamenal o 3 % vyššie výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo veľkoobchodný reťazec Target a predajca spotrebnej elektroniky Best Buy zaznamenali pokles tržieb podľa údajov Facteus.



Ale najviac sa na čierny piatok darilo lacným čínskym online predajcom Temu a Shein, ktorí dosiahli dvojciferný percentuálny rast tržieb, aj keď ich vlaňajší porovnávací základ bol nižší, pripomenul Facteus.



Podobne aj v kybernetický pondelok zaznamenali Amazon, Walmart, Temu a Shein nárast predaja v porovnaní s rokom 2023, zatiaľ čo Best Buy vykázal pokles a predaj Targetu bol utlmený napriek exkluzívnym partnerstvám so speváčkou Taylor Swiftovou a so šou na Broadwayi, z ktorej sa stal hollywoodsky film Wicked.



Vianočná nákupná sezóna je kľúčová pre maloobchodníkov v USA. Predbežné údaje za minulý víkend, keď sa oficiálne táto kľúčová sezóna začala, pritom ukázali, že americkí spotrebitelia síce míňajú, no zároveň sú opatrní, keďže stále zápasia so zvýšenou infláciou.