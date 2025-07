Výdavky občanov SR na alkohol a tabak stúpli na 60 eur mesačne

Bratislava 26. júla (TASR) - Potraviny či bývanie zaťažujú peňaženky slovenských domácností o niečo menej než v minulosti. Obyvatelia SR však prestali šetriť na zlozvykoch. Na alkohol a fajčenie míňajú v prepočte vyše 60 eur mesačne, čo je výrazne viac než napríklad na tovary a služby spadajúce do kategórie zdravotníctvo. Informovala o tom online investičná platforma Portu.



„Pod zlacnenie bývania a energií sa podpísala predovšetkým nižšia váha takzvaného imputovaného nájomného. Ide o umelú veličinu vytvorenú štatistikmi na meranie cien bývania. Za týmto poklesom je možné hľadať napríklad pokračujúce zastropovanie cien energií. Čo sa potravín týka, tie ťažia z faktu, že v ich prípade máme najväčšie zdražovanie za sebou,“ vysvetlil analytik Portu Marek Malina.



Po prepočte na priemernú čistú mzdu tak tento rok dávame na bývanie a energie v priemere 269,26 eura mesačne, potraviny a nealkoholické nápoje nás stoja 244,78 eura. To v prípade, ak človek s priemernou mzdou minie celú svoju výplatu. V porovnaní s vlaňajškom však stúpla váha výdavkov spojených so zlozvykmi, prvýkrát za ostatné tri roky, zdôraznila platforma.



Kým vlani šlo v priemere na alkohol a tabak 4,7 % výdavkov, v tomto roku je to už 5,2 %. V prepočte na priemernú mzdu je to 60,47 eura oproti minuloročným 52 eurám mesačne. „Tu si treba uvedomiť, že priemerné výdavky na zlozvyky sa týkajú všeobecnej populácie, takže aj malých detí vrátane novorodencov. Dospelý človek tak v priemere minie na alkohol a tabak výrazne viac než spomínaných 60 eur,“ podotkol Malina.



Platforma vyčíslila, že na základe spotrebného koša pre rok 2025 nás vo všeobecnosti najviac stoja bývanie a energie, ktoré predstavujú 23,3 % všetkých výdavkov. V porovnaní s minulým rokom ide o pokles z úrovne 25,8 %. Druhé sú potraviny a nealkoholické nápoje s podielom 21,2 %, čo je opäť menej než vlani, keď bola úroveň 23,6 %.