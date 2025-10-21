< sekcia Ekonomika
Výdavky rezortu práce budú v 2026 na úrovni 4,46 miliardy eur
Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Výdavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR budú na budúci rok na úrovni 4,46 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o 369 miliónov eur, teda o 7,65 %. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
„V uvedenom znížení sa prejavila zmena finančných tokov v rámci verejnej správy v oblasti poistného plateného štátom od 1. januára 2026. Úhrada poistného vrátane postúpenia príspevkov na druhý pilier za osoby, za ktoré poistné platil štát z kapitoly MPSVR, zaniká a je nahradená transferom z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorým sa zabezpečí platobná schopnosť Sociálnej poisťovne. Medziročná zmena z tohto titulu predstavuje zníženie výdavkov kapitoly o 540 miliónov eur, v oblasti zamestnanosti došlo zároveň k nárastu o 179 miliónov eur v dôsledku vyššej alokácie zdrojov európskych a štrukturálnych fondov,“ upresnilo ministerstvo financií.
Celkové výdavky v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti budú na budúci rok v sume 19,6 miliardy eur. Do tejto sumy sú započítané už aj výdavky Sociálnej poisťovne, Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Pre oblasť politiky zamestnanosti je vyčlenených 459 miliónov eur, z toho zdroje EÚ a spolufinancovania tvoria 399 miliónov eur. Pod MPSVR patria aj jednotlivé organizácie, ako napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zaznamená v budúcom roku medziročne mierny nárast výdavkov o 3,54 milióna eur. Je to spôsobené najmä zvýšením výdavkov na osobné príplatky zamestnancov úradov práce, ale aj posilnením personálnych kapacít zavedením integrovanej posudkovej činnosti.
Jednou zo sociálnych dávok je aj pomoc v hmotnej núdzi, na ktorú pôjde 168 miliónov eur, čo je medziročne o 11 miliónov eur menej. Na podporu rodín je vyčlenených 1,74 miliardy eur s medziročným poklesom o 110 miliónov eur v dôsledku nižšieho počtu novonarodených detí. Najväčšiu položku predstavuje prídavok na dieťa v hodnote 825 miliónov eur pri predpokladanom počte 1,12 milióna nezaopatrených detí, teda pokles o päť miliónov eur. V prípade rodičovského príspevku budú zabezpečené finančné zdroje vo výške 689 miliónov eur pre približne 124.000 poberateľov, čo je medziročne o 93 miliónov eur menej.
Na kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pôjde 993 miliónov eur, z toho najvýznamnejšie položky tvoria príspevok na opatrovanie v sume 704 miliónov eur a príspevok na osobnú asistenciu vo výške 165 miliónov eur. V prípade 13. dôchodku, ktorý je vyplácaný poberateľom invalidných dôchodkov z mladosti, pôjde na tento účel z kapitoly MPSVR 20 miliónov eur. Inak sa vyplácanie plnohodnotného 13. dôchodku realizuje od roku 2024 zo systému sociálneho poistenia.
„V uvedenom znížení sa prejavila zmena finančných tokov v rámci verejnej správy v oblasti poistného plateného štátom od 1. januára 2026. Úhrada poistného vrátane postúpenia príspevkov na druhý pilier za osoby, za ktoré poistné platil štát z kapitoly MPSVR, zaniká a je nahradená transferom z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorým sa zabezpečí platobná schopnosť Sociálnej poisťovne. Medziročná zmena z tohto titulu predstavuje zníženie výdavkov kapitoly o 540 miliónov eur, v oblasti zamestnanosti došlo zároveň k nárastu o 179 miliónov eur v dôsledku vyššej alokácie zdrojov európskych a štrukturálnych fondov,“ upresnilo ministerstvo financií.
Celkové výdavky v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti budú na budúci rok v sume 19,6 miliardy eur. Do tejto sumy sú započítané už aj výdavky Sociálnej poisťovne, Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Pre oblasť politiky zamestnanosti je vyčlenených 459 miliónov eur, z toho zdroje EÚ a spolufinancovania tvoria 399 miliónov eur. Pod MPSVR patria aj jednotlivé organizácie, ako napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zaznamená v budúcom roku medziročne mierny nárast výdavkov o 3,54 milióna eur. Je to spôsobené najmä zvýšením výdavkov na osobné príplatky zamestnancov úradov práce, ale aj posilnením personálnych kapacít zavedením integrovanej posudkovej činnosti.
Jednou zo sociálnych dávok je aj pomoc v hmotnej núdzi, na ktorú pôjde 168 miliónov eur, čo je medziročne o 11 miliónov eur menej. Na podporu rodín je vyčlenených 1,74 miliardy eur s medziročným poklesom o 110 miliónov eur v dôsledku nižšieho počtu novonarodených detí. Najväčšiu položku predstavuje prídavok na dieťa v hodnote 825 miliónov eur pri predpokladanom počte 1,12 milióna nezaopatrených detí, teda pokles o päť miliónov eur. V prípade rodičovského príspevku budú zabezpečené finančné zdroje vo výške 689 miliónov eur pre približne 124.000 poberateľov, čo je medziročne o 93 miliónov eur menej.
Na kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pôjde 993 miliónov eur, z toho najvýznamnejšie položky tvoria príspevok na opatrovanie v sume 704 miliónov eur a príspevok na osobnú asistenciu vo výške 165 miliónov eur. V prípade 13. dôchodku, ktorý je vyplácaný poberateľom invalidných dôchodkov z mladosti, pôjde na tento účel z kapitoly MPSVR 20 miliónov eur. Inak sa vyplácanie plnohodnotného 13. dôchodku realizuje od roku 2024 zo systému sociálneho poistenia.