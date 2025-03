Výdavky Ruska vzrástli za 2 mesiace o vyše 30 %

Moskva 11. marca (TASR) - Rozpočtový deficit Ruska sa za prvé dva mesiace tohto roka zvýšil na viac než dvojnásobok hodnoty spred roka, keď výdavky štátu vzrástli o vyše 30 %. Ministerstvo financií je však presvedčené, že tohtoročný cieľ rozpočtového schodku sa mu podarí splniť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruské ministerstvo financií v rámci predbežných údajov v utorok uviedlo, že rozpočtový deficit dosiahol za prvé dva mesiace tohto roka zhruba 2,70 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 31,45 miliardy USD (29 miliárd eur). To znamená 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, za január a február minulého roka predstavoval schodok rozpočtu 1,13 bilióna rubľov (0,6 % HDP).



Ako dôvod ministerstvo uviedlo zálohové platby vládnych kontraktov a dodalo, že uvedené prudké zvýšenie rozpočtového deficitu by tohtoročný cieľ schodku ovplyvniť nemalo. Ten ministerstvo stanovilo na 0,5 % HDP.



Výdavky Ruska za prvé dva mesiace roka dosiahli 8,05 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 30,6 %.



Vzrástli aj príjmy do rozpočtu, tempo rastu však bolo omnoho slabšie. Dosiahli 5,34 bilióna rubľov a oproti prvým dvom mesiacom roka 2024 sa zvýšili o 6,3 %. Za rastom celkových príjmov boli najmä príjmy z oblastí mimo ropy a plynu, ktoré vzrástli o 11,1 % na 3,78 bilióna rubľov.



Za minulý rok dosiahol rozpočtový schodok Ruska v prepočte približne 34 miliárd USD. To znamená 1,7 % HDP.



(1 EUR = 1,0845 USD)