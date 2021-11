Výdavky ÚDZS by sa mali v budúcom roku vyšplhať na 23,9 milióna eur

Bratislava 30. novembra (TASR) - Celkové výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa v budúcom roku mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu úradu na roky 2022 až 2024, ktorý v utorok odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Návrh rozpočtu výdavkov vychádza z návrhu Ministerstva financií SR na roky 2022 až 2024. Výdavky úradu sú členené na bežné výdavky a kapitálové výdavky, teda na splatené nároky na mzdy zamestnancov úradu a na odmeny za výkon funkcie v úrade, zvyšok ide na bežné a kapitálové výdavky na činnosť úradu.



Návrh zároveň ráta na budúci rok s príjmami vo výške 64,5 milióna eur. Do návrhu sú zarátané aj zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočet príjmov úradu je tvorený z dvoch kategórií, a to z nedaňových príjmov (príjmy z činnosti úradu, úroky a iné nedaňové príjmy úradu) a z transferov (povinné príspevky od zdravotných poisťovní na činnosť úradu).



Úlohou úradu je monitorovať a dohliadať na systém zdravotnej starostlivosti, teda na dodržiavanie podmienok, za ktorých sa poskytuje zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. Vykonáva tiež dohľad nad verejným zdravotným poistením ako celkom.