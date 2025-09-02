< sekcia Ekonomika
Výdavky v americkom stavebníctve klesli v júli miernejším tempom
Washington 2. septembra (TASR) - Výdavky v americkom stavebníctve zaznamenali pokles aj v júli, jeho tempo však bolo na rozdiel od predchádzajúceho mesiaca minimálne. Údaje amerického ministerstva obchodu zverejnil portál RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že výdavky v americkom stavebnom sektore klesli v júli o 0,1 % na ročnú mieru 2,139 bilióna USD (1,84 bilióna eur). V júni zaznamenali pokles o 0,4 %. Napriek tomu bol vývoj v sektore horší, než očakávali analytici, ktorí počítali s júlovým rastom výdavkov o 0,1 %.
Po nečakanom poklese tak objem výdavkov v americkom stavebníctve dosiahol v júli najnižšiu úroveň od septembra 2023. Vtedy predstavovala ročná miera výdavkov 2,123 bilióna USD.
Za miernym poklesom v júli boli najmä výdavky v súkromnom sektore. Tie klesli o 0,2 %. Naopak, výdavky vo verejnom sektore zaznamenali rast, a to o 0,3 %.
V rámci súkromného sektora sa výrazne znížili výdavky v oblasti nebytovej výstavby, a to o 0,5 %. Výdavky v oblasti bytovej výstavby sa o 0,1 % zvýšili, čo však nedokázalo kompenzovať vývoj v nebytovej výstavbe.
(1 EUR = 1,1646 USD)
