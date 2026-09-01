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Výdavky v americkom stavebníctve nečakane klesli, dosiahli minimum
Celkový júlový objem výdavkov ovplyvnila najmä situácia v súkromnom sektore.
Autor TASR
Washington 1. septembra (TASR) - Výdavky v americkom stavebníctve zaznamenali v júli nečakaný pokles, pričom dosiahli najnižšiu hodnotu za takmer tri roky. Čiastočne sa pod to podpísali vyššie úrokové sadzby hypoték, ktoré ovplyvnili rozsah výstavby. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu, ktoré priniesla agentúra Reuters.
Ministerstvo oznámilo, že výdavky v americkom stavebníctve klesli v júli medzimesačne o 0,5 % na 2,158 bilióna USD (1,86 bilióna eur), čo predstavuje najnižšie výdavky od októbra 2023. Výsledky sú horšie, než predpokladali analytici, ktorí očakávali, že v júli sa objem výdavkov v porovnaní s júnom meniť nebude. V medziročnom porovnaní sa výdavky v americkom stavebníctve prepadli o 3,8 %.
Celkový júlový objem výdavkov ovplyvnila najmä situácia v súkromnom sektore. V tejto oblasti klesli výdavky v stavebníctve o 0,5 % po 0,1-percentnom poklese v júni. Dôvodom je pokles výdavkov na bytovú výstavbu o 1,3 %, čo rast výdavkov na nebytovú výstavbu nedokázal kompenzovať. Tie sa zvýšili o 0,4 %.
Klesli aj výdavky vo verejnom sektore, a to o 0,2 %. Ovplyvnili ich najmä výdavky na federálne projekty, ktoré sa prepadli o 3,5 %. Výdavky zo strany jednotlivých amerických štátov a samospráv stagnovali.
(1 EUR = 1,159 USD)
Ministerstvo oznámilo, že výdavky v americkom stavebníctve klesli v júli medzimesačne o 0,5 % na 2,158 bilióna USD (1,86 bilióna eur), čo predstavuje najnižšie výdavky od októbra 2023. Výsledky sú horšie, než predpokladali analytici, ktorí očakávali, že v júli sa objem výdavkov v porovnaní s júnom meniť nebude. V medziročnom porovnaní sa výdavky v americkom stavebníctve prepadli o 3,8 %.
Celkový júlový objem výdavkov ovplyvnila najmä situácia v súkromnom sektore. V tejto oblasti klesli výdavky v stavebníctve o 0,5 % po 0,1-percentnom poklese v júni. Dôvodom je pokles výdavkov na bytovú výstavbu o 1,3 %, čo rast výdavkov na nebytovú výstavbu nedokázal kompenzovať. Tie sa zvýšili o 0,4 %.
Klesli aj výdavky vo verejnom sektore, a to o 0,2 %. Ovplyvnili ich najmä výdavky na federálne projekty, ktoré sa prepadli o 3,5 %. Výdavky zo strany jednotlivých amerických štátov a samospráv stagnovali.
(1 EUR = 1,159 USD)