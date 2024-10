Výdavky v americkom stavebnom sektore v auguste nečakane klesli

Washington 2. októbra (TASR) - Výdavky v americkom stavebníctve zaznamenali v auguste nečakaný pokles, aj keď tempo poklesu nebolo výrazné. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Ministerstvo oznámilo, že výdavky v stavebnom sektore USA klesli v auguste o 0,1 % na ročnú mieru 2,132 bilióna USD (1,92 bilióna eur). Výdavky tak pokračovali v poklese po tom, ako v júli klesli po revízii smerom nadol o 0,5 % na 2,134 bilióna USD.



Ekonómovia pritom počítali s miernym zotavením stavebných výdavkov, a to o 0,1 %. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za mesiac júl, ktoré poukazovali na pokles iba o 0,3 %.



Vývoj výdavkov v stavebníctve ovplyvnili tie v súkromnom sektore. Klesli o 0,2 %, pričom v rámci tohto segmentu výraznejší pokles zaznamenali výdavky na výstavbu domov, konkrétne o 0,3 %. Výdavky na nebytovú výstavbu klesli tiež, pokles však dosiahol iba 0,1 %.



Naopak, výdavky vo verejnom sektore zaznamenali rast, a to o 0,3 %. V rámci tohto segmentu výrazne rástli výdavky na výstavbu diaľnic. Rast v tejto oblasti dosiahol 1,1 %. Výdavky v oblasti školstva stagnovali.



(1 EUR = 1,1086 USD)