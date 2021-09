Výdavky v stavebnom sektore USA sa v júli vrátili k rastu

Washington 4. septembra (TASR) - Stavebné výdavky v Spojených štátoch sa v júli vrátili k rastu, pričom jeho tempo bolo mierne výraznejšie, než predpokladali trhy. Informovalo o tom tento týždeň americké ministerstvo obchodu.



Ako ministerstvo uviedlo, výdavky v americkom stavebnom sektore vzrástli v júli medzimesačne o 0,3 % po tom, ako v júni stagnovali. Ekonómovia s návratom k rastu počítali, očakávali však, že výdavky sa zvýšia iba o 0,2 %. Oproti júlu minulého roka sa stavebné výdavky v USA zvýšili o 9 %.



Vývoj v stavebníctve ovplyvnili najmä kľúčové súkromné výdavky, ktoré sa v júli zvýšili o 0,3 %. Smerovali najmä do rezidenčných projektov, v rámci ktorých vzrástli o 0,5 %. Zvýšili sa aj výdavky do nerezidenčných projektov, rast však dosiahol iba 0,2 %.



Výrazný rast zaznamenali výdavky v oblasti verejnej výstavby - dosiahol 0,7 %. Zvýšili sa najmä výdavky do výstavby diaľnic, konkrétne o 1,9 %.