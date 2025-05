Výdavky zahraničných návštevníkov USA v roku 2025 majú klesnúť o 7 %

New York 13. mája (TASR) - Výdavky zahraničných návštevníkov Spojených štátov v roku 2025 pravdepodobne klesnú približne o 7 % na 169 miliárd amerických dolárov zo sumy 181 miliárd USD zaznamenanej v roku 2024, oznámila v utorok Svetová rada pre cestovanie a cestovný ruch (WTTC). Za hlavné príčiny označila politickú situáciu v USA a silný americký dolár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zahraniční cestovatelia sa vyhýbajú dovolenke v USA pre nepopulárnu politiku administratívy prezidenta Donalda Trumpa, strachu zo zastavenia na hraniciach a nepriaznivému výmennému kurzu, uviedla Julia Simpsonová, generálna riaditeľka WTTC. „Zo 184 krajín sú USA jedinou, ktorá zaznamenáva absolútny pokles výdavkov zahraničných návštevníkov,“ povedala Simpsonová. Silný dolár, ktorý zdražuje dovolenky v USA, spôsobil pokles výdavkov na zahraničný cestovný ruch v krajine už v roku 2024, ale v súčasnosti na ne negatívne vplýva aj politika a obavy z prekračovania hraníc, dodala.



V marci Nemecko aktualizovalo svoje cestovné odporúčanie pre USA, pričom zdôraznilo, že víza nezaručujú vstup po tom, ako bolo na hraniciach zadržaných niekoľko nemeckých štátnych príslušníkov. Trumpova administratíva vyžaduje, aby sa všetci cudzinci vo veku 14 rokov a viac zaregistrovali a odovzdali odtlačky prstov, ak sa v krajine zdržia dlhšie ako 30 dní. Týka sa to aj Kanaďanov, ktorí doteraz mohli navštíviť krajinu až na šesť mesiacov bez víz.



Hoci 90 % výdavkov na cestovanie a cestovný ruch v USA pochádza od domácich turistov, podľa Americkej asociácie cestovného ruchu (USTA) kanadskí cestovatelia míňajú na dovolenky v USA trikrát viac a zámorskí návštevníci sedem až osemkrát viac ako Američania. Cestovanie z Kanady a Mexika, ktoré sú najväčším zdrojom prichádzajúcich návštevníkov do USA, sa medziročne znížilo približne o 20 %, uviedla organizácia. Návštevy britských, nemeckých a juhokórejských turistov majú tiež klesajúcu tendenciu.



Podľa údajov amerického Národného úradu pre cestovanie a cestovný ruch (NTTO) sa počet zahraničných návštevníkov USA v marci celkovo medziročne znížil približne o 12 %, ale v apríli vzrástol o 8 %.