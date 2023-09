Výhľad úverového ratingu Turecka revidovali z negatívneho na stabilný

Ankara 11. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch koncom minulého týždňa revidovala výhľad úverového ratingu Turecka z negatívneho na stabilný a potvrdila Ankare ratingovú známku B. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Svoje rozhodnutie Fitch odôvodnila návratom Turecka ku konvenčnejšej a konzistentnejšej kombinácii politík, ktorá znižuje krátkodobé makroekonomické a finančné riziká a zmierňuje tlaky na platobnú bilanciu.



Prezident Recep Tayyip Erdogan po svojom opätovnom zvolení v máji 2023 vymenoval nový ekonomický tím, ktorý opätovne zaviedol úrokové sadzby ako hlavný nástroj menovej politiky. Snaží sa zlepšiť konzistentnosť politiky tým, že stláča rozpočtový deficit a brzdí domáci dopyt.



Fitch však upozornila na pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s rozsahom, trvaním a úspechom korekcie politiky v Turecku.



Ratingová agentúra Standard & Poor's ponechala Turecku ratingovú známku na úrovni B s negatívnym výhľadom a Moody's na úrovni B3 so stabilným výhľadom. Úverový rating DBRS pre Turecko je BB s negatívnym výhľadom.



Prezident Erdogan v rozpore so všeobecne akceptovanou ekonomickou teóriou zastáva názor, že vysoké úrokové sadzby centrálnej banky prispievajú skôr k rastu spotrebiteľských cien ako k ich zníženiu. V minulom volebnom období preto tlačil na centrálnu banku, aby za každú cenu znížila úrokové sadzby z pôžičiek, čím spustil najhoršiu inflačnú špirálu svojej vlády.



Po opätovnom zvolení do úradu v máji však povedal, že umožní novému ekonomickému tímu podniknúť kroky na nápravu problémov krajiny.



V auguste turecká centrálna banka vzhľadom na vysokú infláciu zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu oveľa viac, ako sa čakalo, a to o 7,5 percentuálneho bodu na 25 %.



Tempo rastu inflácie v Turecku sa však v auguste opäť zrýchlilo, už druhý mesiac po sebe a dosiahlo 58,9 % (47,8 % v júli).