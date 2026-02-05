< sekcia Ekonomika
Vyhlásené konkurzy firiem v januári medziročne vzrástli o viac ako 27%
Záväzky týchto firiem voči štátu súhrnne presiahli sumu 5,86 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V januári skončilo na Slovensku v konkurze 28 podnikateľských subjektov, čo je v medziročnom porovnaní nárast o viac ako 27 %. Oproti decembru minulého roka sa počet konkurzov znížil o 18 %. Záväzky týchto firiem voči štátu súhrnne presiahli sumu 5,86 milióna eur, vyplýva z dát správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Sociálnej poisťovni dlžia viac ako milión eur, VšZP takmer 160.000 eur. Najvyššie dlžné sumy evidujú ako obvykle daniari, spolu vo výške viac ako 4,6 milióna eur,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najvyššiu sumu, a to 3,7 milióna eur, dlží štátu z januárových úpadcov spoločnosť ao 24, verejnosti skôr známa pod pôvodným názvom Agro Ostrov. Firma z východného Slovenska, ktorá obchodovala s obilím a hnojivami ovládaná podnikateľom Ladislavom Kuľkom, ešte pred piatimi rokmi dosahovala 30-miliónové tržby.
K firmám s najväčším obratom patrila Timob Tel, veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami z Vranova nad Topľou. Pokým v roku 2023 dosiahla tržby viac ako šesť miliónov eur, v roku 2024 sa prudko prepadla pod milión. Prekvapením pre verejnosť bol bankrot trenčianskej fabriky LES Slovakia, ktorú ovládali Nemci. Vyrábala elektrické káble a prácu dávala 50 až 99 zamestnancom.
Ďalším šokom bol podľa CRIF krach trnavského výrobcu strojov na obrábanie kovov Toma Trading, ktorý sa pýšil vyše 60-ročnou históriou. V januári sa do bankrotu prepadol aj známy výrobca prémiových odevov z Ružomberka, I-Legal Art. Táto rodinná firma pôsobila na trhu takmer 40 rokov, veľa jej produkcie smerovalo do Nemecka. Podľa majiteľov ich položili vysoké dane, odvody i lacná ázijská konkurencia.
Celkovo zbankrotovalo 28 spoločností s ručením obmedzeným. Päť subjektov si evidovalo jedného zamestnanca, dve firmy dvoch zamestnancov, jedna v rozmedzí tromi a štyrmi. Tri firmy si uvádzali interval päť až deväť. Krach postihol aj šesť väčších firiem od desať do 99 zamestnancov. U 11 subjektov bol počet pracovníkov nezistený.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj a Prešovský kraj, zhodne so šiestimi vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Žilinský kraj so štyrmi konkurzmi, Trnavský a Banskobystrický s tromi konkurzmi. Ostatné tri kraje mali zhodne po dva konkurzy.
Súdy povolili v januári aj jednu reštrukturalizáciu, a to známej martinskej tlačiarni Neografia, ktorá má za sebou vyše 80-ročnú históriu, patrí k najväčším na Slovensku a jej väčšinovým vlastníkom je Matica slovenská. V roku 2024 presiahla 31-miliónové tržby, celková strata bola viac ako štyri milióny eur. Firma s približne 400 zamestnancami sa vyrovnáva s hlbokými stratami. Sociálnej poisťovni dlží viac ako pol milióna eur, čo je najvyššia suma spomedzi januárových úpadcov.
„Sociálnej poisťovni dlžia viac ako milión eur, VšZP takmer 160.000 eur. Najvyššie dlžné sumy evidujú ako obvykle daniari, spolu vo výške viac ako 4,6 milióna eur,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najvyššiu sumu, a to 3,7 milióna eur, dlží štátu z januárových úpadcov spoločnosť ao 24, verejnosti skôr známa pod pôvodným názvom Agro Ostrov. Firma z východného Slovenska, ktorá obchodovala s obilím a hnojivami ovládaná podnikateľom Ladislavom Kuľkom, ešte pred piatimi rokmi dosahovala 30-miliónové tržby.
K firmám s najväčším obratom patrila Timob Tel, veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami z Vranova nad Topľou. Pokým v roku 2023 dosiahla tržby viac ako šesť miliónov eur, v roku 2024 sa prudko prepadla pod milión. Prekvapením pre verejnosť bol bankrot trenčianskej fabriky LES Slovakia, ktorú ovládali Nemci. Vyrábala elektrické káble a prácu dávala 50 až 99 zamestnancom.
Ďalším šokom bol podľa CRIF krach trnavského výrobcu strojov na obrábanie kovov Toma Trading, ktorý sa pýšil vyše 60-ročnou históriou. V januári sa do bankrotu prepadol aj známy výrobca prémiových odevov z Ružomberka, I-Legal Art. Táto rodinná firma pôsobila na trhu takmer 40 rokov, veľa jej produkcie smerovalo do Nemecka. Podľa majiteľov ich položili vysoké dane, odvody i lacná ázijská konkurencia.
Celkovo zbankrotovalo 28 spoločností s ručením obmedzeným. Päť subjektov si evidovalo jedného zamestnanca, dve firmy dvoch zamestnancov, jedna v rozmedzí tromi a štyrmi. Tri firmy si uvádzali interval päť až deväť. Krach postihol aj šesť väčších firiem od desať do 99 zamestnancov. U 11 subjektov bol počet pracovníkov nezistený.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj a Prešovský kraj, zhodne so šiestimi vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Žilinský kraj so štyrmi konkurzmi, Trnavský a Banskobystrický s tromi konkurzmi. Ostatné tri kraje mali zhodne po dva konkurzy.
Súdy povolili v januári aj jednu reštrukturalizáciu, a to známej martinskej tlačiarni Neografia, ktorá má za sebou vyše 80-ročnú históriu, patrí k najväčším na Slovensku a jej väčšinovým vlastníkom je Matica slovenská. V roku 2024 presiahla 31-miliónové tržby, celková strata bola viac ako štyri milióny eur. Firma s približne 400 zamestnancami sa vyrovnáva s hlbokými stratami. Sociálnej poisťovni dlží viac ako pol milióna eur, čo je najvyššia suma spomedzi januárových úpadcov.