Vyhlásenia predsedu RRZ ohľadne chudoby sú podľa združení zavádzajúce

Bratislava 13. novembra (TASR) - Aktuálne vyhlásenia predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Jána Tótha sú zavádzajúce, majú politické zafarbenie a nezohľadňujú kontext problematiky. V spoločnom stanovisku to konštatovali občianske združenia Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Pracujúca chudoba a Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA).



Tóth v aktuálnom blogu na stránke RRZ reagoval na aktuálne navrhované zmeny v dôchodkovom systéme, súvisiace so zvyšovaním 13. dôchodku, ktoré podľa neho tento systém ešte viac ohrozia. V tejto súvislosti upozornil, že nie je zrejmé, prečo v tejto chvíli vzniká potreba dodatočných plošných dotácií práve pre skupinu dôchodcov. Poukázal na štatistiky, podľa ktorých je ich ohrozenie chudobou nižšie ako priemer za celú populáciu, pričom na Slovensku žijú aj oveľa viac príjmovo ohrozené skupiny.



"Nikto nespochybňuje, že na Slovensku sú aj iné skupiny obyvateľov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Dekády sme na Slovensku nerobili politiky, aby štát vedel identifikovať chudobných za účelom pomoci týmto skupinám obyvateľstva. Dodnes nemáme žiadnu reálnu metodiku, ako identifikovať také skupiny obyvateľstva, ako sú príjmová chudoba, energetická chudoba či pracujúca chudoba," upozornili združenia v spoločnom vyhlásení.



Štatistiky z celoeurópskeho zisťovania EU-SILC, na ktoré sa odvoláva aj Tóth, sú podľa nich zásadne nedokonalým nástrojom. Vychádza z nich, že postkomunistické krajiny vrátane Slovenska sú menej ohrozené chudobou ako všetky ostatné vyspelé krajiny EÚ, čo po zohľadnení kontextu nie je pravda.



"Preto je potrebné k dátam EÚ-SILC pristupovať opatrne a s rešpektom a na ich základe nevytvárať zjednodušujúce ideologické pravdy, ktoré vyhovujú ich apologétom a zároveň ostrakizujú niektoré spoločenské skupiny. Ak máme problém s chudobou jednorodičovských domácnosti, viacdetných rodín alebo s inými skupinami, tak ho riešme, no nestavajme problém tak, že dôchodcovia si odkrajujú viac z koláča," zdôraznil sociálno-ekonomický analytik OZ Pracujúca chudoba Ján Košč.



Združenia kritizujú RRZ za ich opakované vyjadrenia na adresu dôchodcov. "Je nedôstojné, ak predstaviteľ inštitúcie, resp. celá inštitúcia zriadená zo zákona a platená daňovými poplatníkmi opakovane útočí na seniorov a v spoločnosti vytvára dojem, že žijú na úkor celej našej spoločnosti. Ide o hlboké nepochopenie a zlyhanie nielen z ekonomického, ale najmä ľudského pohľadu," vyhlásil Martin Halás z IVRA.



"RRZ opakovane útočí na seniorov. Videli sme to v rámci predvolebného boja a táto excelovská, zavádzajúca politika štátnych inštitúcií proti seniorom pokračuje aj ďalej. Odmietame, aby sa takýmto spôsobom stigmatizovali seniori ako tí, ktorí sa priživujú a žijú na úkor celej našej spoločnosti," dodal v spoločnom vyhlásení predseda JDS Michal Kotian.