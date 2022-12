Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok SP prijíma aj elektronicky

Bratislava 21. decembra (TASR) - Podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné od stredy už aj prostredníctvom elektronického účtu poistenca. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Doplnil, že SP umožnila aktiváciu prístupu do Elektronického účtu poistenca. Klient tak môže urobiť cez elektronický formulár na portáli slovensko.sk. Vyhlásenie treba do Sociálnej poisťovne doručiť do konca februára.



Toto vyhlásenie je pre klientov poistených v SP v tomto roku, ktorí chcú poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu do náhradnej osobnej starostlivosti. Rovnako je vyhlásenie určené klientom, ktorí si neželajú, aby SP poukázala časť ich odvodov rodičovi, respektíve rodičom, uviedol hovorca.



Dodal, že elektronický formulár sa nazýva Podávanie žiadosti o zriadenie/zrušenie prístupu pre elektronickú službu Elektronický účet poistenca. Je ho možné odoslať do Sociálnej poisťovne s overením pomocou elektronického občianskeho preukazu a čítačky, respektíve aplikáciou Slovensko v mobile.