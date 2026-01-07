< sekcia Ekonomika
Vyhlásenie Trumpa o dodávkach z Venezuely tlačí cenu ropy nadol
Autor TASR
New York 7. januára (TASR) - Cena americkej ľahkej ropy WTI v stredu ráno klesla o viac ako 1 % na 56 USD (47,84 eura) za barel (159 litrov) po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Venezuela dodá USA 30 až 50 miliónov barelov ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
Hoci ide o relatívne malý objem, trhy sa obávajú, že ak bude venezuelská ropa prúdiť na americký trh vo významnom množstve, mohla by zvýšiť ponuku na už aj tak presýtenom trhu. Stredajšie zlacnenie ropy nasleduje po tom, ako poklesom uzavrela utorkové (6. 1.) obchodovanie.
Ropu v stredu nepodporila ani správa Amerického ropného inštitútu (API), ktorá ukázala, že jej zásoby v USA minulý týždeň klesli o 2,8 milióna barelov. Trh pritom očakával rast o 1,2 milióna barelov. V prospech zlacnenia ropy totiž pôsobí aj pokrok smerom k bezpečnostnej dohode medzi USA a Ukrajinou, ktorý zvyšuje vyhliadky na menej obmedzení vývozu ruskej ropy.
V utorok si americká ľahká ropa WTI odpísala 2 % a uzavrela na úrovni 57,13 USD za barel. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent uzavrela o 1,7 % nižšie na hodnote 60,70 USD za barel.
(1 EUR = 1,1707 USD)
