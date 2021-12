Vyhlásili dvojicu súťaží na zabezpečenie dodávok tepla pre Prievidzu

Prievidza 21. decembra (TASR) - Prievidzský distribútor a dodávateľ tepla pokračuje v prípravách na zabezpečenie budúceho zdroja vykurovania Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian po roku 2023. Vyhlásil dvojicu verejných súťaží na dodávateľov prác na vybudovanie kogeneračnej jednotky a tepelného napájača pre Prievidzu.



Predmetom prvej zákazky je dodanie a montáž technologického celku základného zdroja tepla - kogeneračnej jednotky v areáli Bane Cigeľ vrátane prípravných prác a servisného zabezpečenia, uviedla spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Náklady na výstavbu kogeneračnej jednotky odhadla firma na 1,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), lehotu na predkladanie ponúk určila do 31. januára 2022. Dodávateľa prác vyberie súťažným konaním s rokovaním. Investíciu chce financovať z operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).



Prostredníctvom druhej súťaže hľadá investor firmu, ktorá zabezpečí dodanie a montáž technologického celku tepelného napájača z Bane Cigeľ do Prievidze vrátane prípravných prác a servisného zabezpečenia. Náklady na výstavbu odhadol na 9.480.000 eur, lehotu na predkladanie ponúk určil do 31. januára 2022. Dodávateľa prác vyberie firma súťažným konaním s rokovaním. Financie na tento účel chce rovnako žiadať z OP KŽP.