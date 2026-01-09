< sekcia Ekonomika
Vyhlásili obstarávanie na zhotoviteľa infraštruktúry parku v Šuranoch
Výstavba strategického parku si vyžaduje nové riešenia dopravnej obslužnosti a jeho prepojenie na nadradenú cestnú infraštruktúru, skonštatoval investor.
Autor TASR
Šurany 9. januára (TASR) - Spoločnosť MH Invest vyhlásila verejné obstarávanie na výber generálneho zhotoviteľa pre realizáciu projektu Šurany Industrial Park - technická verejná infraštruktúra. Ide o kľúčový krok k vytvoreniu plne pripraveného územia strategického parku pre investorov z oblasti priemyslu s vysokou pridanou hodnotou, ale aj pre oblasť výskumu a vývoja, informovala spoločnosť.
Predmet zákazky zahŕňa výstavbu komplexnej technickej a dopravnej infraštruktúry nevyhnutnej na plnohodnotné fungovanie budúceho priemyselného parku. Rozsah prác je rozdelený do štyroch odborných celkov, ktorými sú príprava územia, technické pripojenia a technická infraštruktúra, cestná dopravná infraštruktúra a železničná dopravná infraštruktúra.
Výstavba strategického parku si vyžaduje nové riešenia dopravnej obslužnosti a jeho prepojenie na nadradenú cestnú infraštruktúru, skonštatoval investor. Z hľadiska cestnej dopravy bude územie napojené na cestu I/64 prostredníctvom dvoch okružných križovatiek doplnených o verejné komunikácie vedené po obvode územia. Súčasťou riešenia je tiež turbookružná križovatka so štyrmi ramenami a obratisko pre autobusy. Projekt počíta aj s vybudovaním chodníkov a cyklistických komunikácií, ktoré podporia bezpečnú a udržateľnú mobilitu.
Projekt riešenia železničnej dopravy zahŕňa napojenie na trať ŽSR 122 prostredníctvom novej železničnej vlečky, vybudovanie novej verejnej železničnej stanice, koľajiska s nakladacou rampou a stavebné úpravy existujúcej výpravnej budovy v stanici Bánov. Modernizácia tohto objektu prinesie zlepšenie technického stavu, energetickej efektívnosti aj komfortu pre cestujúcich a personál vrátane nových prístreškov, osvetlenia s LED technológiou a prístreškov pre bicykle.
V súvislosti s výstavbou strategického parku sa tiež počíta s výstavbou novej technickej a technologickej infraštruktúry, ktorá zahŕňa okrem iného aj výstavbu podporných vodárenských objektov. Vzájomné prepojenie potrubných vedení rozvodov pitnej vody zabezpečí vyššiu stabilitu dodávok. Projekt rovnako počíta s novým vodojemom s objemom 600 kubických metrov, ktorý bude možné v prípade potreby modulárne rozšíriť o ďalších 300 kubických metrov. Súčasťou stavebných prác je tiež výstavba čistiarne odpadových vôd, vybudovanie napojení na elektrické a energetické zdroje.
Projekt Šurany Industrial Park získal rozhodnutím vlády SR z júna 2022 štatút významnej investície. Následne v roku 2025 vydala vláda SR projektu priemyselného parku strategické osvedčenie. MH Invest postupne napĺňa záväzky, ktoré jej vyplývajú z investičnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, podpísaných medzi SR, spoločnosťou MH Invest, Gotion High-Tech a GIB EnergyX Slovakia. Priemyselný park bude po jeho dokončení tvoriť ucelený, funkčný a technicky plne vybavený priemyselný celok pripravený pre investorov a ich závody a prevádzky.
