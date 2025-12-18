< sekcia Ekonomika
Vyhlásili súťaž na Agendový systém dohľadu a regulácie finančného trhu
Priniesť má modernizáciu a efektívnejšie fungovanie procesov dohľadu a regulácie finančného trhu.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávateľa nového Agendového systému dohľadu a regulácie (ASDR). Priniesť má modernizáciu a efektívnejšie fungovanie procesov dohľadu a regulácie finančného trhu. Predpokladaná hodnota zákazky je 6,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), skutočnú sumu však vygeneruje až samotná súťaž.
„Nový systém má zlepšiť spôsob, akým NBS komunikuje s dohliadanými subjektmi, znížiť administratívnu záťaž a podporiť rýchlejšie a kvalitnejšie spracovanie údajov potrebných pre výkon dohľadu. ASDR zároveň umožní lepšiu dostupnosť dát naprieč agendami NBS, vyššiu mieru automatizácie a transparentné auditovanie procesov,“ informovala centrálna banka.
Projekt je naplánovaný na obdobie 27 mesiacov, pričom jeho realizácia je rozdelená na dva hlavné míľniky, aby sa zabezpečila kontinuálna prevádzka systémov NBS počas celého obdobia vývoja. Súčasťou zákazky je aj možnosť rozšírenia systému formou opcie. Lehota na predkladanie ponúk je 21. január 2026.
