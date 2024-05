Rezort dopravy vyhlásil tender na poradenské služby k opravám mostov

Bratislava 6. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR hľadá konzultanta na prípravu rekonštrukcií mostov, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave. Predpokladaná hodnota zákazky na poradenské služby je takmer 7,8 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní na poradenské služby pri zadávaní a realizácii koncesie opráv, rekonštrukcií, výstavby (nahradenie pôvodných) a prevádzky vybraných mostov na cestách prvej triedy, ktoré bolo zverejnené v pondelok vo vestníku verejného obstarávania.



Úlohou úspešného uchádzača bude analyzovať mosty, ktoré sa nachádzajú v zlom až havarijnom stave. Predmetom zákazky je tiež poskytnutie poradenstva pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti a dokumentácie na výber súkromného partnera. Poradenskú firmu plánuje rezort dopravy vybrať prostredníctvom elektronickej aukcie, ponuky môžu záujemcovia posielať do 1. júla 2024. Rozhodovať bude najnižšia cena.



Opravy mostov v zlom či havarijnom stave avizoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) ešte koncom minulého roka. Na rekonštrukcie mostov plánuje dať rezort dopravy 40 miliónov eur, financovať ich chce prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). Podľa ministra dopravy by PPP projekt mal pokryť rekonštrukcie približne 1800 mostov v správe Slovenskej správy ciest (SSC).



O financovaní rekonštrukcie mostov, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave, prostredníctvom PPP projektov uvažovalo už bývalé vedenie rezortu dopravy. Približne polovica mostov je totiž v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Podľa bývalého vedenia ministerstva dopravy ich počet rastie a ak sa nepodarí zabezpečiť financovanie, hrozí, že o desať rokov bude v nevyhovujúcom stave prakticky každý most na Slovensku.



Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že vyvinie maximálne úsilie, aby znížila počet mostov v zlom alebo havarijnom stave na cestách prvej triedy. Prisľúbila tiež zabezpečenie vytvorenia finančných a legislatívnych podmienok k uskutočneniu projektov mostného programu.